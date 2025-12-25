Menü Kapat
ABD'de filmleri aratmayan soygun! ATM'yi çelik halatla çektiler

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Dallas ve Fort Worth'ta maskeli iki hırsız, çalıntı araçla geldikleri marketteki ATM'yi metal bir kabloya bağlayarak çaldılar. Olay sırasında marketin ön kapısı ve camlarında ciddi hasar meydana geldi.

IHA
25.12.2025
25.12.2025
ABD'nin eyaletinde yer alan ve Fort Worth bölgesinde maskeli hırsızlar, marketin içinde bulunan ATM'yi çaldıkları aracın arkasındaki çelik halata bağlayarak yerinden söktü.

Hrısızlar marketi birbirine katarken, olayda yaralanan olmadı, ancak marketin ön kapılarında, camlarında ve marketin içindeki raf ile ürünlerde ciddi hasar meydana geldi.

"ATM'Yİ METAL BİR KABLOYLA SÜRÜKLEYEREK KAÇMIŞLAR"

White Settlement Polis Şefi Christopher Cook yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü saat 03.44’te, polisler yerel bir marketin camının kırıldığı yönünde gelen ilk ihbara müdahale etti. Memurlar olay yerine giderken, marketin arka kısmında bulunan bir ATM’nin çalınmaya çalışıldığına dair ek bilgi alındı. Memurlar olay yerine vardıklarında şüpheliler ATM’yi metal bir kabloyla sürükleyerek olay yerinden kaçmıştı" ifadelerine yer verdi.

Siyah aracın çalıntı olduğunu dile getiren Cook, "Soruşturma, iki kişinin çalıntı SUV ile marketin otoparkına geldiklerini, araçtan çıkarak koyu renkli kıyafetler giydiklerini, yüzlerini kapattıklarını ve eldiven taktıklarını ortaya koydu. Bir adam metal bir cisimle hemen ön kapıyı kırdı ve ardından SUV’ye bağlanmış metal bir kabloyu içeri çekti. Adam kabloyu ATM’ye bağladı ve sürücüye ATM’yi çekmesini işaret etti. Şüpheliler kaçarken, ATM yerinden çıktı ve bir otomobil bayisinin yakınındaki menfeze düştü. Memurlar ATM’yi ve içindeki kasayı güvenli bir şekilde geri aldı" ifadelerini kullandı.

Arama çalışmalarının başladığını aktaran Polis Şefi Christopher Cook, Dallas’ta çalındığı belirlenen aracın olay yerinden yaklaşık yarım mil (800 metre) uzaklıkta bulunduğunu ve aracın adli inceleme için işleme alındığını aktardı. Şüphelileri arama çalışmaları sürdürüyor.

