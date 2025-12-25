Diyarbakır’da peynir fabrikasında patlama: 6 işçi yaralandı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bulunan bir peynir fabrikasında gelen patlamada işçiler yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesinde bağlı Tülündere Mahallesi’nde bulunan peynir fabrikasındaki peynir kazanında patlama meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada yaralanan 6 işçi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.