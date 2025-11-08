Kocaeli fabrika patlamasında kaç kişi öldü? Son dakika patlamada ölü, yaralı var mı?

Kategoriler
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm fabrikasında yangın çıktı. Patlamanın ardından ekiplerin olay yerine sevk edildiği öğrenildi.
Mimar Sinan Mahallesi'nde saat 09.00'da 2 katlı parfüm dolum tesisinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Mahalle sakini Mehmet Düzgüner, "Patlama oldu, dışarı çıktığımda birinin yandığını gördüm. Bahçedeki hortumla adamı söndürdüm. İçerden sesler geldi ancak ateşten içeri giremedim. İçerde 4-5 kişi olduğunu söylüyorlar. İçerde bağırma sesleri geliyordu ancak içeri giremedim" ifadelerini kullandı.