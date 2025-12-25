Menü Kapat
13°
Gündem
Ankara'da Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi! Kara kutu bulunmuştu: MSB'den flaş açıklama

Ankara'da Libya heyetini taşıyan uçağın kaza kırıma uğramasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. MSN, kazanın Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelendiğini aktardı. Balıkesir ve Kocaeli'de düşen İHA'larla ilgili de açıklama yapan MSB, savunma zafiyeti iddialarına cevap verdi. İşte detaylar...

Ankara'da Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi! Kara kutu bulunmuştu: MSB'den flaş açıklama
Millî Savunma Bakanlığı'ndan haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda geldi. Ankara'da Libya heyetini taşıyan uçağın kaza kırıma uğramasıyla ilgili son gelişmeleri aktaran MSB, enkaz alanında uçuşa ait kara kutuya ulaşıldığını ve teknik inceleme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Ankara'da Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi! Kara kutu bulunmuştu: MSB'den flaş açıklama

Kazanın meydana geliş nedeni, ilgili kurumları tarafından Libya makamlarıyla iş birliği içerisinde tüm yönleriyle ve titizlikle incelendiği bildirilen MSB'nin açıklamasında, "Meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, beraberindeki askerî heyet üyeleri ve uçuş ekibine bir kez daha Allah’tan rahmet; dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BALIKESİR VE KOCAELİ’DE DÜŞMÜŞ HALDE BULUNAN İHA’LAR

Balıkesir ve Kocaeli'de düşen 'larla ilgili savunma zafiyeti iddialarına da cevap veren MSB'nin açıklamasında şunlar denildi;

"Balıkesir ve Kocaeli’de düşmüş hâlde bulunan İHA’lar incelenmektedir. İnceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Hava sahamızın kontrolü; radarlar, elektro-optik sensörler, kara, deniz ve hava unsurları ile entegre yapısı dâhil olmak üzere çok katmanlı mimariyle 7 gün 24 saat esasına göre sağlanmakta ve bu konuda herhangi bir zafiyet bulunmamaktadır.

Ankara'da Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi! Kara kutu bulunmuştu: MSB'den flaş açıklama

HAVA SAVUNMA ZAFİYETİ İDDİALARI

Küçük, düşük irtifalı ve düşük radar kesitine sahip İHA’lar, yalnızca Türkiye’nin değil Avrupa ülkeleri dâhil tüm devletlerin karşı karşıya olduğu yeni nesil bir tehdittir. Bu tür hedeflere karşı müdahalede, sivil hava trafiği ve can güvenliği öncelikli olarak dikkate alınmakta ve en uygun unsur devreye sokulmaktadır. Sonuç olarak; bahse konu olaylar, bir hava savunma zafiyetinden ziyade, Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaş sebebiyle artan İHA kullanımının bir yansımasıdır. Türkiye, İHA’lara karşı ilave tedbirler almakta, millî projeler ve müttefik entegrasyonlarıyla hava savunma kapasitesini sürekli geliştirmekte ve hava sahasının güvenliğini kararlılıkla sağlamaya devam etmektedir"

SURİYE’DE SON DURUM

MSB'nin açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Son dönemde PKK/YPG/SDG’nin gerçekleştirdiği saldırılar ’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermekte, mutabakat sürecini olumsuz etkilemektedir. Suriye’de mücadele birlik ve bütünlüğünü sağlamış, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye isteyenlerle istikrarsız, bölünmüş, güçsüz bir Suriye’den yana olanlar arasındadır. Bölgesinde barış ve istikrar üretmeye çalışan Türkiye’nin tavrı nettir ve bu tavır herkes tarafından bilinmektedir. Türkiye, bu doğrultuda Suriye hükümetiyle yakın iş birliğini sürdürmeye ve “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesini desteklemeye kararlıdır.

Ankara'da Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi! Kara kutu bulunmuştu: MSB'den flaş açıklama

İSRAİL, YUNANİSTAN VE GKRY ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER

Son dönemde; İsrail, ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin faaliyetlerini, gerçekleştirdikleri üçlü zirve sonrası yapılan açıklamaları ve zirvede alınan kararlar kapsamında dile getirilen askerî iş birliği girişimlerini dikkatle takip ediyoruz. Bahse konu girişimin askerî açıdan Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturması söz konusu değildir. Türkiye, bölgede istikrarın korunması ve diyalog ortamının sürdürülmesi yönündeki kararlılığını sürdürmektedir. İsrail’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarının ve bölgede gerilimi artırabilecek söylemlerinin, sahadaki gerçekler ve uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir karşılığı bulunmamaktadır. Ülkemiz, NATO müttefikliği temelinde Ege ve Doğu Akdeniz’de yapıcı diyalogdan yanadır; ancak müttefiklik ruhuna aykırı adımların sahadaki durumu değiştiremeyeceği bilinmelidir. Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliği ve haklarına ilişkin tutumu nettir ve değişmezdir. Türkiye garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmaktan bugüne dek geri kalmadığı gibi bundan sonra da geri kalmayacaktır. Sonuç olarak, Ege ve Doğu Akdeniz’de gerilimi artıran taraf Türkiye değil; dışlayıcı ve tek taraflı adımlar, oldubitti yaratmaya yönelik yaklaşımlardır. Türkiye, bölgenin bir çatışma alanı hâline gelmesinden ziyade, iş birliği ve istikrar havzası olarak şekillenmesinden yanadır.

Ankara'da Libya heyetini taşıyan uçağın düşmesi! Kara kutu bulunmuştu: MSB'den flaş açıklama

YUNANİSTAN BASININDAKİ “HAVA SAHASI İHLALİ” İDDİALARI

Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan’ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege’de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir"

Ankara'daki jet kazasında Fransa detayı! Büyükelçilik harekete geçti
Havada dakika dakika neler yaşandı? Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'daki uçak kazayla ilgili yeni açıklama
#suriye
#yunanistan
#nato
#iha
#Hava Savunması
#Libya Uçak Kazası
#İskrail
#Gündem
