Kaliforniya'da sel felaketi: Kurtarma ve tahliye operasyonları başladı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Bernardino'da şiddetli yağışlar sele neden oldu. Acil durum ekipleri, kurtarma ve tahliye operasyonları başlattı. Yükselen sular altında kalan sakinlere yardım etmek ve sular altında kalan mahallelerdeki can güvenliği endişelerini gidermek için 120'den fazla personel görevlendirildi.

Yetkililer, bir çocuğun hafif yaralandığını ve tedbir amaçlı olarak yerel bir hastaneye götürüldüğünü bildirdi. Başka herhangi bir yaralanma veya kayıp kişi bildirilmedi.