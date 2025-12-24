Açık Lise (AÖL) soruları ve cevap kitapçığı odsgm.meb.gov.tr | AÖL 1. dönem sorular ve cevapları sorgulama 2025-2026

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi sınavları geride bıraktığımız hafta tamamlandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk sınavları geride kalırken gözler AÖL cevap anahtarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları 20 Ocak tarihinde paylaşılacak. Sınav sonuçları öncesinde puan hesaplaması yapacak adaylar ise cevap anahtarına göre hareket edecek. AÖL soruları ve cevap anahtarı ekranında, soruların doğru yanıtları A,B,C,D şeklinde görüntülenebilecek. Açık lise sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilirken, adaylar doğru yanıtladıkları her soru 10 puan değerinde olacak. Yanlış cevaplar, puan hesaplamasında doğru yanıtları etkilemeyecek. AÖL soruları ve cevap kitapçığı odsgm.meb.gov.tr adresinden erişime açılacak.

AÖL SORULARI VE CEVAPLARI 2025 YAYIMLANDI MI?

AÖL 1. dönem soruları ve cevap kitapçığı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav kılavuzuna göre cevap kitapçığı 24 Aralık tarihinde paylaşacak. Adaylar odsgm.meb.gov.tr adresi aracılığıyla cevap anahtarını sorgulayabilecek. AÖL soruları ve cevap anahtarının en geç saat 13.00’a kadar paylaşılması bekleniyor.

AÖL soruları ve cevap anahtarı ekranında, adayların sınavda karşılarına gelen soruların A,B,C,D şeklinde doğru yanıtları yer alacak.

MEB tarafından duyurulan takvime göre sınav sonuçları 20 Ocak tarihinde erişime açılacak. AÖL’de ders geçme notu alt sınırı, 2025-2026 eğitim öğretim yılında 50 olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılacak.

AÖL PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Sınavın değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak. Puan hesaplaması yapılırken öğrencilerin sınavlarda yanlış cevapladıkları sorular, puana etki etmeyeceğinden 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürmeyecek.

AÖL 1. dönem sınavlarında adaylara sorumlu oldukları her bir ders için 10 soru yöneltildi. Sınavlarda başarılı olabilmek için adayların en az 5 soruya doğru yanıt vermesi gerekiyor.

Örneğin sınavda 5 soruya cevap veren aday 50 puan, 6 soruya doğru yanıt veren aday 60 puan alarak doğrudan dersi başarıyla tamamlamış olacak.

AÖL 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2. dönem sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak sınav tarihlerini açıkladı. Açık Öğretim Ortaokulu (AÖO) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi yazılı sınavları 14-15 Mart tarihinde düzenlenecek. Yılın son oturumu olan 3. dönem sınavları ise 18-19 Temmuz’da yapılacak.