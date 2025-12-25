Diyarbakır’da akılalmaz olay: Cinnet geçiren anne bebeğini pencereden attı!

Diyarbakır, sabah saatlerinde kan donduran bir aile trajedisine sahne oldu. Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde yaşayan N.E. isimli kadın, girdiği sinir krizi sonucu 2 aylık bebeğini pencereden aşağı fırlatarak ölümüne neden oldu.

OLAYIN DETAYLARI

Korkunç olay, 477. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık iki ay önce doğum yapan N.E., sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Gözü dönen anne, kucağına aldığı 2 aylık bebeğini dördüncü katın penceresinden boşluğa bıraktı.

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların büyük korkuyla ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yüksekten düşen bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Olay sonrası şok geçiren anne N.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, annenin psikolojik durumu ve olayın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.