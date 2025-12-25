Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Diyarbakır’da akılalmaz olay: Cinnet geçiren anne bebeğini pencereden attı!

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde sinir krizi geçiren bir anne, 2 aylık bebeğini 4’üncü kattan aşağı attı. Beton zemine çakılan talihsiz bebek hayatını kaybederken, anne polis ekiplerince gözaltına alındı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 11:31

, sabah saatlerinde kan donduran bir aile trajedisine sahne oldu. Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde yaşayan N.E. isimli kadın, girdiği sinir krizi sonucu 2 aylık bebeğini pencereden aşağı fırlatarak ölümüne neden oldu.

Diyarbakır’da akılalmaz olay: Cinnet geçiren anne bebeğini pencereden attı!

OLAYIN DETAYLARI

Korkunç olay, 477. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık iki ay önce doğum yapan N.E., sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle cinnet getirdi. Gözü dönen anne, kucağına aldığı 2 aylık bebeğini dördüncü katın penceresinden boşluğa bıraktı.

Diyarbakır’da akılalmaz olay: Cinnet geçiren anne bebeğini pencereden attı!

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların büyük korkuyla ihbar etmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, yüksekten düşen bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bebeğin cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Diyarbakır’da akılalmaz olay: Cinnet geçiren anne bebeğini pencereden attı!

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA

Olay sonrası şok geçiren anne N.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Savcılık olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatırken, annenin psikolojik durumu ve olayın nedenine ilişkin araştırmalar sürüyor.

Diyarbakır’da akılalmaz olay: Cinnet geçiren anne bebeğini pencereden attı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BİM aktüel kataloğu! 26 Aralık BİM'e bu hafta torbasız elektrikli süpürge, halı koltuk temizleme makinesi ve Yağlı Radyatör ısıtıcı geliyor
ETİKETLER
#diyarbakır
#cinayet
#gözaltına alındı
#psikolojik sorunlar
#Aile Trajedisi
#Bebeğin Ölümü
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.