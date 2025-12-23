BİM Aktüel 26 Aralık ürün kataloğu! 2025 yılında BİM'e gelecek son aktüel ürünler arasında dikiş makinesi, elektrikli süpürge ve 4K televizyon yer aldı

BİM aktüel kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da paylaşıldı. 2025 yılının son BİM Aktüel kataloğunda dikik makinesi ve overlok makinesi yer aldı. Katalogda yer alan bilgilere göre hem dikiş makinesi hem de overlok makinesi peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satışa sunulacak. Overlok makinesi'nin 4.990 TL'den, dikiş makinesinin ise 3.990 TL'den satışa çıkacağı açıklandı. Ayrıca dikiş yaparken kullanılabilecek örgü aracı, katlanır makas, terzi makası, dikiş makarsı, iğne oyası ipliği ve metalik ip gibi ürünlerde BİM aktüel ürünler arasında yer aldı.

Bu ürünlerin yanı sıra çocuklar için oyuncaklar, kutu oyunları, arabalar, oyun çadırları da BİM marketlere eklenecek. Vatandaşlar tarafından BİM aktüel 26 aralık kataloğu merak ediliyor.

BİM AKTÜEL 26 ARALIK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2025

Overlok Makinesi: 4.990 TL

Dikiş Makinesi: 3.990 TL

İğne Seti: 159 TL

İğne (2 adet yedek uç): 149 TL

Tığ Seti (5'li): 119 TL

Plastik Çıt Çıt Seti: 119 TL

Mini Ultra Keskin Makas: 69 TL

Puf İğnedenlik: 59 TL

Kesim Bıçağı: 59 TL

Dikiş Makinesi İğne Seti: 59 TL

Katlanır Makas: 39 TL

Dikiş Makas: 39 TL

İğneye İplik Geçirme Aparatı: 39 TL

İşaret Kalemi: 35 TL

Örgü İlmek Ayracı: 35 TL

İğne Kutusu: 35 TL

Şiş Çeşitleri: 35 TL

Çift Uçlu Cımbız: 35 TL

Terzi Makası: 35 TL

Şiş Koruyucu: 29 TL

Yuvarlak Cırt Bant: 29 TL

BİM 26 ARALIK CUMA AKTÜEL KATALOĞU 2025

Kare Fırın Tepsisi (~4100 cc): 329 TL

Çay Seti (12 Parça, 6 Kişilik): 299 TL

Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı): 259 TL

Desenli Kupa ve Mum Seti (2+1): 229 TL

Cam Kahve Fincan Seti (12 Parça, 6 Kişilik): 219 TL

Ahşap Halkalı Gravürlü Cam Sürahi (~1000 cc): 219 TL

Kokinalı Çift Cidarlı Kupa (~240 ml): 199 TL

Meşrubat Bardağı (3'lü): 179 TL

Su Bardağı (3'lü): 169 TL

Cam Bardak (~300 ml): 99 TL

Ahşap Halkalı Gravürlü Cam Bardak (~230 cc): 89 TL

Cam Kupa Çeşitleri: 39 TL

Kapaklı Kelepçeli Kek Kalıbı (~26 cm): 309 TL

Krep Tava (~26 cm): 249 TL

Siyah Kapaklı Cam Demlik (~900 ml): 179 TL

Derin Emaye Kase (~16 cm): 169 TL

Cam Servis / Salata Kasesi (~26 cm): 159 TL

BİM'E CUMA GÜNÜ NE GELECEK 26 ARALIK 2025?

Dengeli Tahtalar Kutu Oyunu: 399 TL

3D Puzzle (63-150 Parça): 379 TL

Bizim Mahalle Kutu Oyunu: 299 TL

Ahşap Domino (100 Parça): 199 TL

Bilmece Avı Kutu Oyunu: 149 TL

Hafıza Oyunu Bul Çevir: 149 TL

Oyun Hamuru (10x100 g): 145 TL

Tahmin Etme Oyunu (Bil Bakalım Kim): 109 TL

Oyuncak Ayaklı Mikrofon: 799 TL

Oyuncak Org: 599 TL

Uzaktan Kumandalı Mini Araba (Fonksiyonlu): 799 TL

Uzaktan Kumandalı Araba: 379 TL

Oyun Çadırı: 479 TL

Ahşap Bloklar (100 Parça): 399 TL

Magnet Puzzle: 239 TL

Sürtmeli Dinozor İş Araçları: 125 TL

4x4 Metal Arabalar: 299 TL

Tombul Kamyon (43 cm): 299 TL

Oyuncak Futbol Sahası: 279 TL

Rolling Fast Askeri Tır / Araç Seti: 299 TL

Çantalı Güzellik / Tamir Seti: 199 TL

BİM'E ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE Mİ GELİYOR 26 ARALIK?

65 İnç 4K HDR10 NanoCell TV (65NANO80A6B): 34.990 TL

55 İnç 4K HDR10 NanoCell TV (55NANO80A6B): 31.900 TL

Toz Torbasız Süpürge (750W): 4.990 TL

Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı: 4.250 TL

Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.750 TL

Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 1.990 TL

Dikey Süpürge (Key 910): 1.390 TL

9 Dilim Yağlı Radyatör (2000W): 2.190 TL

Sürgülü Aspiratör: 1.500 TL

Pop Corn (Mısır Patlatma) Makinesi: 899 TL

Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 799 TL

Saç Kurutma Makinesi (2200W): 750 TL

3'lü Grup Priz + Golyat Set: 299 TL

BİM AKTÜEL HANGİ ÜRÜNLER VAR?

Erkek Oduncu Gömlek (M, L, XL): 289 TL

Tüylü Ev Botu Kadın (37, 38, 39, 40 numara): 169 TL

Ev İçi Örme Patik (36/37, 38/39 numara): 69 TL

Penye Şal (~70x170 cm): 89 TL

Yastık Kılıfı (2'li, ~50x70 cm): 59 TL

İkili Havlu Seti (El ve Yüz Havlusu): 99 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (~160x200 cm): 299 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (~100x200 cm): 225 TL

Sıvı Geçirmez Bebek Alezi (~60x120 cm): 99 TL

Yastık Alezi (~50x70 cm, Fermuarlı): 69 TL

Banyo Paspas Seti (2'li, Kaydırmaz Taban): 349 TL

Şemsiye (8 Telli, Otomatik Açılır): 199 TL

Kurutma Topu (3'lü, ~7 cm): 129 TL

Kapı Altı Rüzgar Önleyici (~80 cm): 45 TL