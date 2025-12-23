BİM Aktüel 26 Aralık ürün kataloğu! 2025 yılında BİM'e gelecek son aktüel ürünler arasında dikiş makinesi, elektrikli süpürge ve 4K televizyon yer aldı

Kategoriler
BİM aktüel kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da paylaşıldı. 2025 yılının son BİM Aktüel kataloğunda dikik makinesi ve overlok makinesi yer aldı. Katalogda yer alan bilgilere göre hem dikiş makinesi hem de overlok makinesi peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satışa sunulacak. Overlok makinesi'nin 4.990 TL'den, dikiş makinesinin ise 3.990 TL'den satışa çıkacağı açıklandı. Ayrıca dikiş yaparken kullanılabilecek örgü aracı, katlanır makas, terzi makası, dikiş makarsı, iğne oyası ipliği ve metalik ip gibi ürünlerde BİM aktüel ürünler arasında yer aldı.
Bu ürünlerin yanı sıra çocuklar için oyuncaklar, kutu oyunları, arabalar, oyun çadırları da BİM marketlere eklenecek. Vatandaşlar tarafından BİM aktüel 26 aralık kataloğu merak ediliyor.
Overlok Makinesi: 4.990 TL
Dikiş Makinesi: 3.990 TL
İğne Seti: 159 TL
İğne (2 adet yedek uç): 149 TL
Tığ Seti (5'li): 119 TL
Plastik Çıt Çıt Seti: 119 TL
Mini Ultra Keskin Makas: 69 TL
Puf İğnedenlik: 59 TL
Kesim Bıçağı: 59 TL
Dikiş Makinesi İğne Seti: 59 TL
Katlanır Makas: 39 TL
Dikiş Makas: 39 TL
İğneye İplik Geçirme Aparatı: 39 TL
İşaret Kalemi: 35 TL
Örgü İlmek Ayracı: 35 TL
İğne Kutusu: 35 TL
Şiş Çeşitleri: 35 TL
Çift Uçlu Cımbız: 35 TL
Terzi Makası: 35 TL
Şiş Koruyucu: 29 TL
Yuvarlak Cırt Bant: 29 TL
Kare Fırın Tepsisi (~4100 cc): 329 TL
Çay Seti (12 Parça, 6 Kişilik): 299 TL
Kahve Yanı Su Bardağı (6'lı): 259 TL
Desenli Kupa ve Mum Seti (2+1): 229 TL
Cam Kahve Fincan Seti (12 Parça, 6 Kişilik): 219 TL
Ahşap Halkalı Gravürlü Cam Sürahi (~1000 cc): 219 TL
Kokinalı Çift Cidarlı Kupa (~240 ml): 199 TL
Meşrubat Bardağı (3'lü): 179 TL
Su Bardağı (3'lü): 169 TL
Cam Bardak (~300 ml): 99 TL
Ahşap Halkalı Gravürlü Cam Bardak (~230 cc): 89 TL
Cam Kupa Çeşitleri: 39 TL
Kapaklı Kelepçeli Kek Kalıbı (~26 cm): 309 TL
Krep Tava (~26 cm): 249 TL
Siyah Kapaklı Cam Demlik (~900 ml): 179 TL
Derin Emaye Kase (~16 cm): 169 TL
Cam Servis / Salata Kasesi (~26 cm): 159 TL
BİM'E CUMA GÜNÜ NE GELECEK 26 ARALIK 2025?
Dengeli Tahtalar Kutu Oyunu: 399 TL
3D Puzzle (63-150 Parça): 379 TL
Bizim Mahalle Kutu Oyunu: 299 TL
Ahşap Domino (100 Parça): 199 TL
Bilmece Avı Kutu Oyunu: 149 TL
Hafıza Oyunu Bul Çevir: 149 TL
Oyun Hamuru (10x100 g): 145 TL
Tahmin Etme Oyunu (Bil Bakalım Kim): 109 TL
Oyuncak Ayaklı Mikrofon: 799 TL
Oyuncak Org: 599 TL
Uzaktan Kumandalı Mini Araba (Fonksiyonlu): 799 TL
Uzaktan Kumandalı Araba: 379 TL
Oyun Çadırı: 479 TL
Ahşap Bloklar (100 Parça): 399 TL
Magnet Puzzle: 239 TL
Sürtmeli Dinozor İş Araçları: 125 TL
4x4 Metal Arabalar: 299 TL
Tombul Kamyon (43 cm): 299 TL
Oyuncak Futbol Sahası: 279 TL
Rolling Fast Askeri Tır / Araç Seti: 299 TL
Çantalı Güzellik / Tamir Seti: 199 TL
65 İnç 4K HDR10 NanoCell TV (65NANO80A6B): 34.990 TL
55 İnç 4K HDR10 NanoCell TV (55NANO80A6B): 31.900 TL
Toz Torbasız Süpürge (750W): 4.990 TL
Çok Amaçlı Buharlı Temizleme Cihazı: 4.250 TL
Halı Koltuk Temizleme Makinesi: 3.750 TL
Kablosuz Şarjlı Sprey Mop: 1.990 TL
Dikey Süpürge (Key 910): 1.390 TL
9 Dilim Yağlı Radyatör (2000W): 2.190 TL
Sürgülü Aspiratör: 1.500 TL
Pop Corn (Mısır Patlatma) Makinesi: 899 TL
Elektrikli Tek Gözlü Ocak: 799 TL
Saç Kurutma Makinesi (2200W): 750 TL
3'lü Grup Priz + Golyat Set: 299 TL
Erkek Oduncu Gömlek (M, L, XL): 289 TL
Tüylü Ev Botu Kadın (37, 38, 39, 40 numara): 169 TL
Ev İçi Örme Patik (36/37, 38/39 numara): 69 TL
Penye Şal (~70x170 cm): 89 TL
Yastık Kılıfı (2'li, ~50x70 cm): 59 TL
İkili Havlu Seti (El ve Yüz Havlusu): 99 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (~160x200 cm): 299 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez (~100x200 cm): 225 TL
Sıvı Geçirmez Bebek Alezi (~60x120 cm): 99 TL
Yastık Alezi (~50x70 cm, Fermuarlı): 69 TL
Banyo Paspas Seti (2'li, Kaydırmaz Taban): 349 TL
Şemsiye (8 Telli, Otomatik Açılır): 199 TL
Kurutma Topu (3'lü, ~7 cm): 129 TL
Kapı Altı Rüzgar Önleyici (~80 cm): 45 TL