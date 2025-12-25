Aylık 17 bin TL'lik emekli maaşıyla dünyayı geziyor! Geçiminin sırrını açıkladı

Tiera St. Claire, son 20 yılını dünyayı dolaşarak sürdürüyor. 69 yaşındaki kadın, 300 sterlin (yaklaşık 17 bin 350 TL) emekli maaşıyla, sabit bir evi olmadan farklı ülkelerde ev ve evcil hayvan bakıcılığı yaparak konaklıyor.

St. Claire'in bu yaşam tarzı, 2005 yılında 18 yıllık eşinden boşanmasından sonra başladı. Boşanma sonrası İspanya'da 800 km'lik Camino de Santiago yürüyüşüne çıkan 69 yaşındaki kadın, daha sonra ABD'nin Hawaii eyaletinde evcil hayvan bakıcılığı yaparak bu hayatı kalıcı hale getirdi.

GEÇİMİNİN SIRRINI AÇIKLADI

Daily Express'in haberine göre, şimdiye kadar Hawaii, New York ve Florida'da kalan St.Claire'in; Londra, Madrid ve İspanya'nın bazı şehirlerinde düzenli olarak gittiği evler yer alıyor. Kira ödemediği için geçimini sağlayabildiğini ifade eden kadın, tek giderinin yiyecek ve telefon faturası olduğunu dile getirdi. Öte yandan Claire'in herhangi bir birikimi de bulunmuyor.

Zaman zaman kendini yalnız hissettiğini dile getiren St. Claire, buna karşın bu yaşam biçiminin en büyük artısının özgürlük olduğunu vurguladı. Tek başına seyahat ederken çoğunlukla güvende hissettiğini ifade eden emekli kadın, sevgi ihtiyacını ise ilgilendiği evcil hayvanlarıyla giderdiğini anlattı.

Uzmanlar, ev ve evcil hayvan bakıcılığının bazı ülkelerde çalışma olarak kabul edildiğini ve çalışma vizesi olmayan kişilerin ülkeye girişte sorun yaşayabileceğini hatırlattı.