BİM, A101, ŞOK, Migros pazar günü kapalı mı olacak? Market çalışma günleri ve saatleri yeniden belirleniyor

BİM, A101, ŞOK, Migros gibi zincir marketlerin pazar günü kapalı olması uzun süredir gündemdeki yerini koruyordu. Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ev sahipliğinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) işbirliği ile "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" adlı çalıştay gerçekleştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun da katıldığı program kapsamında "Aile Kurumu ve Hukuki Perspektif", "Çalışan Psikolojisi ve İstihdam Sürekliliği", "Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Sosyal Denge" ile "Pazar Tatilinin Ekonomik Rasyoneli" başlıklı oturumları gerçekleştirildi. Çalıştayın ana gündem maddesi ise zincir marketlerin pazar günü kapalı olması oldu. Vatandaşlar tarafından BİM, A101, ŞOK, Migros pazar günü kapalı mı olacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

BİM, A101, ŞOK, MİGROS PAZAR GÜNÜ KAPALI MI?

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, sektör temsilcilerinin pazar günü market zincirlerinin kapalı olması yönünde ortak bir mutabakata vardırdığını bildirdi. Düzgün açıklamasında "Bu mesele, aileyi koruma, çalışanı elde tutma, mesleği yeniden cazip hale getirme ve sürdürülebilir, nitelikli istihdamı inşa etme meselesidir. Bu düzenlemenin önünde hiçbir engel yoktur, artık son sözü Ticaret Bakanlığımızın söylemesini, nihai adımın atılmasını bekliyoruz. Bu karar, yalnızca sektörün değil, toplumun ortak beklentisidir." ifadelerini kullandı.

Çalıştayda konuşma yapan bir diğer isim ise ATO Başkanı Gürsel Baran oldu. Baran, zincir marketlerdeki çalışma düzeni ve pazar mesailerinin, çalışların aileleriyle aynı gün dinlenme ve birlikte vakit geçirme olanağını ortadan kaldırdığını ifade etti. Baran'ın açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Çalışanların ailesiyle vakit geçirebildiği, sosyal hayatın korunabildiği bir çalışma düzeni, uzun vadede hem verimliliği artıracak hem de aileyi, toplumu ve ekonomiyi daha sağlam temeller üzerine oturtacaktır. Bu konunun çok boyutlu olduğunu unutmamak gerekir, sektörün rekabet gücü, ekonomik dengeler, tüketici beklentileri ve işletmelerin sürdürülebilirliği birlikte ele alınmalıdır." dedi.

MARKETLERİN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ

BİM, A101, ŞOK, Migros gibi marketler, normal şartlarda haftanın 7 günü açık oluyor. Zincir marketler pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri sabah saat 09.00’da müşterilerine kapılarını açıyor. A101, BİM, ŞOK, Migros markette öğle tatili bulunmazken kesintisiz olarak hizmet vermeye devam ediyor. A101, ŞOK, BİM gibi marketler, saat 21.00’a kadar açık açık kalırken bazı Migros marketleri ise saat 22:00’da kapılarını kapatıyor. AVM içinde bulunan market çalışma saatleri değişiyor.

BERBERLERDE PAZAR GÜNÜ KAPALI OLUYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından 2024 Temmuz ayında berberler, kuaförler ve güzellik salonları ülke genelinde haftanın bir gün kapalı olması kararı alınmıştı. Alınan karar kapsamında İstanbul Berberler Odası ve Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası pazar günleri kapalı olma kararı almıştı.