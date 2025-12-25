Son 6 gün! Geç kalan fazladan 100 bin TL ödeyecek

Menü Kapat
13°
Aralık 25, 2025 11:31
Hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında 1 Ocak 2026’dan sonra yapılacak başvurular için ödenecek primler adeta katlanıyor. Yüzde 79’a varan artış, dilekçe tarihini kritik hale getirirken uzmanlar 'bir gün bile fark eder' uyarısı yapıyor. Emeklilik planı olanlar için geri sayım başlamış durumda. İşte detaylar...

Asgari ücretin 28 bin 75 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte borçlanma tutarları da değişecek. SGK’ya yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödenirken, bu oran 2026 yılıyla birlikte yüzde 45 olarak uygulanacak. Bu nedenle 31 Aralık’a kadar yapılan başvurular çok daha düşük maliyetle sonuçlanacak.

YAKLAŞIK OLARAK YÜZDE 79 ARTIŞ 

Habertürk'e konu ile ilgili detayları açıklayan Ahmet Kıvanç, doğum borçlanmasının kapsam dışında kaldığını hatırlatarak, asgari ücret zammına ek olarak prim oranlarının da yükselmesi nedeniyle askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında maliyetin 2026 yılında yaklaşık yüzde 79 artacağını belirtti.

117 BİN TL FARK 

Yeni yılda asgari ücret üzerinden günlük borçlanma tutarının 495,45 TL’ye ulaşacağını belirten Kıvanç, 18 ay askerlik borçlanmasının 2025 yılında 149 bin 791 TL iken 2026’da 267 bin 543 TL’ye çıkacağını ifade etti. Kıvanç’a göre sadece bir günlük gecikme bile askerlik borçlanmasında 117 bin 752 TL’lik fark yaratabilecek.

DOĞUM BORÇLANMASI 

Doğum borçlanmasında ise yalnızca asgari ücret artışı etkili olacak. Buna göre 2025 için 199 bin 721 TL olan tutar, 2026’da 253 bin 670 TL’ye yükselecek.

BAĞ-KUR

Durdurulan sigortalılık sürelerini canlandırmak isteyen Bağ-Kur’lular için de yeni yılda maliyetler artacak. İhya prim oranının yüzde 45’e çıkarılmasıyla 1 günlük ihya primi 495,45 TL’ye yükselecek. 2026 yılında 3 yıllık ihyanın bedelinin 535 bin 86 TL olması öngörülüyor.

prim borçlanması

'GEREKSİZ BORÇLANMAYA GİRMEYİN'

Kıvanç, küçük esnaf için prim gün sayısının 9.000’den 7.200’e düşürülmesine yönelik çalışmalara da dikkat çekerek, prim gününü tamamlamak için ihya başvurusu yapmayı planlayanların, olası düzenlemeyi hesaba katması ve gereksiz borç yükünün altına girmemesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar, emeklilik için borçlanma yapmayı düşünenlerin yıl bitmeden başvuru yapmaları halinde ciddi tutarda avantaj sağlayacağına dikkat çekiyor.

