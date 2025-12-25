Son 6 gün! Geç kalan fazladan 100 bin TL ödeyecek

Asgari ücretin 28 bin 75 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte borçlanma tutarları da değişecek. SGK’ya yapılan hizmet borçlanmalarında prime esas kazancın yüzde 32’si oranında prim ödenirken, bu oran 2026 yılıyla birlikte yüzde 45 olarak uygulanacak. Bu nedenle 31 Aralık’a kadar yapılan başvurular çok daha düşük maliyetle sonuçlanacak.