Kapıkule'de 31 kilo uyuşturucu ele geçirildi! İşte operasyonun görüntüleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildiğini duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 31 Kg Kokain ele geçirdi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar sonucu; Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde Kapıkule Gümrük sahasında operasyon düzenlendi.

Operasyonda E.E. ve T.Ç. isimli şüpheliler yakalandı.

"2025 yılın ilk 11 ayında yaptığımız aralıksız operasyonlar sonucunda;

1,8 ton Kokain yakaladık.

51 yabancı Narkotik Organize Suç Örgütü üye ve yöneticisini yakalayıp ülkelerine iade ettik.

Bu yıl çökerttiğimiz 634 organize suç örgütünden 22’si Uluslararası Narkotik Organize Suç Örgütü."

