Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Kurumsal kandil mesajları! Patrona, müdüre, iş arkadaşına gönderilecek Regaib Kandili sözleri

İslam dünyası için mühim olan kandil günlerinin tarihi belli oldu. Bu gece Regaib Kandili idrak edilirken kurumsal kandil mesajları da dikkat çekti. Patrona, müdüre ve iş arkadaşına en özel ve kısa kandil mesajları ve sözlerini derledik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kurumsal kandil mesajları! Patrona, müdüre, iş arkadaşına gönderilecek Regaib Kandili sözleri
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 11:32

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edilecek. Bu geceye özel patrona, müdüre ve iş arkadaşına göndermek için en anlamlı, kısa ve öz kandil mesajları ilgi gördü.

KURUMSAL KANDİL MESAJLARI 2025 REGAİB KANDİLİ

’nin sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ederiz.

Bu mübarek gecenin hayırlı sonuçlara vesile olmasını dileriz.

Regaib Kandili’nin birlik ve anlayış duygularını güçlendirmesini temenni ederiz.

Kurumsal kandil mesajları! Patrona, müdüre, iş arkadaşına gönderilecek Regaib Kandili sözleri

Hayırlı gecelerin başlangıcı olan Regaib Kandili’nin hayırlara vesile olmasını dileriz.

Bu anlamlı gecenin tüm çalışmalarımıza bereket katmasını temenni ederiz.

Regaib Kandili’nin huzur ve esenlik getirmesini dileriz.

Duaların kabul olduğu bu mübarek gecenin hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz.

Regaib Kandili vesilesiyle sağlık ve iyilikler dileriz.

Bu mübarek gecenin hayırlı başlangıçlara kapı aralamasını temenni ederiz.

Regaib Kandili’nin manevi değerleri güçlendirmesini dileriz.

Bu özel gecenin barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ederiz.

Regaib Kandili’nin hayırlı kararlar alınmasına vesile olmasını dileriz.

Kurumsal kandil mesajları! Patrona, müdüre, iş arkadaşına gönderilecek Regaib Kandili sözleri

PATRONA GÖNDERİLECEK KANDİL MESAJLARI

  1. Regaib Kandili’nin size sağlık, huzur ve iş hayatınızda hayırlı başarılar getirmesini dilerim.
  2. Bu mübarek gecenin, aldığınız tüm kararlara hayır ve bereket katmasını temenni ederim. Regaib Kandiliniz mübarek olsun.
  3. Regaib Kandili vesilesiyle başarılarla dolu, huzurlu bir dönem geçirmenizi dilerim.
  4. Duaların kabul olduğu bu anlamlı gecenin, iş ve özel hayatınıza güzellikler getirmesini dilerim.
  5. Regaib Kandili’nin size ve kurumumuza hayırlı kapılar açmasını temenni ederim.
Kurumsal kandil mesajları! Patrona, müdüre, iş arkadaşına gönderilecek Regaib Kandili sözleri
  1. Bu mübarek gecenin, çalışma hayatınıza güç ve bereket katmasını dilerim.
  2. Regaib Kandili’nin sağlık, mutluluk ve kalıcı başarılar getirmesini dilerim.
  3. Hayırlı başlangıçların habercisi olan Regaib Kandili’nizi en içten dileklerimle kutlarım.
  4. Bu özel gecenin, tüm emeklerinizin karşılığını hayırla getirmenizi nasip etmesini dilerim.
  5. Regaib Kandili vesilesiyle iş hayatınızda istikrar ve huzur temenni ederim.
  6. Duaların kabul olduğu bu gecenin, yolunuzu aydınlatmasını dilerim.

MÜDÜRE, YÖNETİYİCE GÖNDERİLECEK KANDİL MESAJLARI 2025

Regaib Kandili’nin sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir dönem getirmesini dilerim.

Bu mübarek gecenin, çalışmalarımıza hayır ve bereket katmasını temenni ederim.

Regaib Kandili vesilesiyle iş hayatınızda kolaylıklar ve güzel sonuçlar dilerim.

Kurumsal kandil mesajları! Patrona, müdüre, iş arkadaşına gönderilecek Regaib Kandili sözleri

Duaların kabul olduğu bu gecenin, tüm emeklerinizi hayırla taçlandırmasını temenni ederim.

Regaib Kandili’nin size ve ekibimize huzur getirmesini dilerim.

Bu anlamlı gecenin, kararlarınıza ve çalışmalarınıza hayır katmasını dilerim.

Regaib Kandili vesilesiyle sağlık, mutluluk ve başarı temenni ederim.

Bu mübarek gecenin, iş hayatınızda yeni ve hayırlı başlangıçlara vesile olmasını dilerim.

Regaib Kandili’nin gönlünüze ferahlık, işinize bereket getirmesini temenni ederim.

Duaların kabul olduğu bu gecede, tüm dileklerinizin hayırla gerçekleşmesini dilerim.

Regaib Kandili’nin çalışma hayatınıza güç ve motivasyon katmasını temenni ederim.

Kurumsal kandil mesajları! Patrona, müdüre, iş arkadaşına gönderilecek Regaib Kandili sözleri

İŞ ARKADAŞINA GÖNDERİLECEK KANDİL MESAJLARI VE SÖZLERİ

Regaib Kandili’nin sana sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.

Bu mübarek gecenin, iş hayatımıza bereket ve uyum katmasını temenni ederim.

Regaib Kandili vesilesiyle gönlüne ferahlık, hayatına güzellikler dilerim.

Duaların kabul olduğu bu gecenin, tüm dileklerini hayırla karşılamasını dilerim.

Regaib Kandili’nin iş ve özel hayatında güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ederim.

Bu anlamlı gecenin, emeklerimizin karşılığını hayırla getirmesini dilerim.

Regaib Kandili’nin huzur, sağlık ve başarı getirmesini temenni ederim.

Bu mübarek gecede yapılan duaların hepimiz için hayırlı olmasını dilerim.

Regaib Kandili vesilesiyle iş hayatında kolaylıklar ve güzel sonuçlar dilerim.

Kurumsal kandil mesajları! Patrona, müdüre, iş arkadaşına gönderilecek Regaib Kandili sözleri

Bu özel gecenin, gönlünü aydınlatmasını ve umutlarını tazelemesini dilerim.

Regaib Kandili’nin birlik, anlayış ve bereket duygularını artırmasını temenni ederim.

Duaların kabul olduğu bu gecede, tüm iyiliklerin seni bulmasını dilerim.

Regaib Kandili’nin hayatına huzur ve güzel başlangıçlar getirmesini dilerim.

Bu mübarek gecenin, iş yaşamımıza pozitif katkılar sunmasını temenni ederim.

Regaib Kandili vesilesiyle sağlık ve esenlik dolu günler dilerim.

Hayırlı gecelerin müjdecisi olan Regaib Kandili’n mübarek olsun

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Memur maaşları 2026 kalem kalem hesaplandı: Ocak’ta öğretmen, polis, hemşire, akademisyen maaşları ne kadar olacak?
ETİKETLER
#dua
#regaib kandili
#Katılım Fonu
#İslami İlimler
#Kandili Mesajları
#Kandil Mesajları
#Hayırlı Mesajlar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.