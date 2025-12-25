Nvidia’dan 20 milyar dolarlık iddia

REKABETİN KIZIŞTIĞI ALAN: ÇIKARIM

Groq, halihazırda eğitilmiş yapay zekâ modellerinin kullanıcı taleplerine cevap vermesini sağlayan “çıkarım” (inference) tarafına odaklanıyor. Nvidia ise yapay zekâ modellerinin eğitimi pazarında açık ara lider konumda. Ancak çıkarım alanında rekabet çok daha yoğun ve agresif. Bu nedenle söz konusu lisans anlaşması, Nvidia’nın bu cephede elini güçlendirecek bir hamle olarak görülüyor.