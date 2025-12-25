Nvidia’dan 20 milyar dolarlık iddia

Kategoriler
Nvidia’nın, yapay zekâ çip şirketi Groq’u 20 milyar dolar nakit bedelle satın almak üzere anlaştığı öne sürüldü. Taraflar iddiayı doğrulamazken, lisans anlaşması resmen açıklandı.
Yapay zekâ çipleri alanında faaliyet gösteren Groq, çarşamba günü yayımladığı blog yazısında, Nvidia ile önemli bir lisans anlaşmasına imza attığını duyurdu. Açıklamaya göre Nvidia, Groq’un çip teknolojisini “münhasır olmayan” bir lisans modeliyle kullanabilecek. Yani teknoloji tek bir oyuncuya kilitlenmiyor; Groq farklı iş birliklerine de kapıyı açık bırakıyor.
Groq, halihazırda eğitilmiş yapay zekâ modellerinin kullanıcı taleplerine cevap vermesini sağlayan “çıkarım” (inference) tarafına odaklanıyor. Nvidia ise yapay zekâ modellerinin eğitimi pazarında açık ara lider konumda. Ancak çıkarım alanında rekabet çok daha yoğun ve agresif. Bu nedenle söz konusu lisans anlaşması, Nvidia’nın bu cephede elini güçlendirecek bir hamle olarak görülüyor.
Açıklamada dikkat çeken bir diğer detay da kadro tarafında. Google’ın yapay zekâ çip programının hayata geçirilmesinde rol oynayan Groq’un kurucusu Jonathan Ross, Groq Başkanı Sunny Madra ve mühendislik ekibinden bazı isimlerin Nvidia bünyesine katılacağı bilgisi paylaşıldı. Bu geçiş, teknik sinerji beklentisini artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.
Öte yandan CNBC, Nvidia’nın Groq’u 20 milyar dolar nakit karşılığında satın almayı kabul ettiğini öne sürdü. Nvidia’ya yakın bir kaynak, lisans anlaşmasının yapıldığını doğrularken, finansal detaylara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ne Nvidia’dan ne de Groq’tan satın alma iddiasına dair resmi bir açıklama geldi.