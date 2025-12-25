Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray’da kanat takviyesi için sürpriz isim: Son kararı Okan Buruk verecek!

Ocak transfer döneminde kanat transferi için düğmeye basan Galatasaray, Ajax formasıyla Avrupa’yı sallayan 19 yaşındaki Belçikalı yetenek Mika Godts’u listesine aldı. Scout ekibinden geçer not alan genç yıldız için son kararı Okan Buruk verecek. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray’da kanat takviyesi için sürpriz isim: Son kararı Okan Buruk verecek!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 10:44

’da devre arası operasyonu için kollar sıvandı. Trendyol ’de liderliğini sürdüren ve ’da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, hücum hattına taze kan getirmek amacıyla rotasını Hollanda’ya çevirdi. ’ın son dönemde yükselen değeri Mika Godts, Aslan’ın transfer listesine sürpriz bir giriş yaptı.

Galatasaray’da kanat takviyesi için sürpriz isim: Son kararı Okan Buruk verecek!

SON KARAR OKAN BURUK’TA

Sarı-kırmızılıların yetenek avcıları, bir süredir Ajax maçlarını mercek altına alarak Belçikalı sol kanat oyuncusu hakkında detaylı bir rapor hazırladı.

Galatasaray’da kanat takviyesi için sürpriz isim: Son kararı Okan Buruk verecek!

Genç yıldızın hem skor üretme becerisi hem de oyun zekasıyla ilgili sunulan olumlu raporlar, Florya’da masaya yatırıldı. Teknik direktör Okan Buruk’un onay vermesi halinde, yönetim Ajax kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.

Galatasaray’da kanat takviyesi için sürpriz isim: Son kararı Okan Buruk verecek!

SKOR YÜKÜNÜ SIRTLIYOR

Bu sezon Ajax formasıyla tüm kulvarlarda sergilediği istatistiklerle adeta parmak ısırtan Mika Godts, hücumdaki verimliliğiyle dikkat çekiyor. 19 yaşındaki genç yetenek, sahaya çıktığı 22 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyerek skora doğrudan 15 kez katkı sağladı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Belçikalı oyuncu, hem genç yaşı hem de bu yüksek verimliliğiyle Avrupa futbolunun en heyecan verici kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.

Galatasaray’da kanat takviyesi için sürpriz isim: Son kararı Okan Buruk verecek!

SÖZLEŞME DETAYI

Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında 16 kez forma giyip 2 gol atan Godts, sadece bugünün değil geleceğin de yıldızı olarak görülüyor. Ancak oyuncunun Ajax ile olan sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam etmesi, Galatasaray yönetiminin bu transferde stratejik bir yol izlemesini zorunlu kılıyor.

Galatasaray’da kanat takviyesi için sürpriz isim: Son kararı Okan Buruk verecek!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
11. Yargı Paketi hangi suçları kapsıyor, genel af çıktı mı? Resmi Gazete 11. Yargı Paketi maddeleri ve içeriği
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#belçika
#süper lig
#avrupa
#ajax
#Mika Godts
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.