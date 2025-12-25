Galatasaray’da kanat takviyesi için sürpriz isim: Son kararı Okan Buruk verecek!

Galatasaray’da devre arası transfer operasyonu için kollar sıvandı. Trendyol Süper Lig’de liderliğini sürdüren ve Avrupa’da başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, hücum hattına taze kan getirmek amacıyla rotasını Hollanda’ya çevirdi. Ajax’ın son dönemde yükselen değeri Mika Godts, Aslan’ın transfer listesine sürpriz bir giriş yaptı.

SON KARAR OKAN BURUK’TA

Sarı-kırmızılıların yetenek avcıları, bir süredir Ajax maçlarını mercek altına alarak Belçikalı sol kanat oyuncusu hakkında detaylı bir rapor hazırladı.

Genç yıldızın hem skor üretme becerisi hem de oyun zekasıyla ilgili sunulan olumlu raporlar, Florya’da masaya yatırıldı. Teknik direktör Okan Buruk’un onay vermesi halinde, yönetim Ajax kapısını resmi teklifle çalmaya hazırlanıyor.

SKOR YÜKÜNÜ SIRTLIYOR

Bu sezon Ajax formasıyla tüm kulvarlarda sergilediği istatistiklerle adeta parmak ısırtan Mika Godts, hücumdaki verimliliğiyle dikkat çekiyor. 19 yaşındaki genç yetenek, sahaya çıktığı 22 maçta 7 gol ve 8 asistlik bir performans sergileyerek skora doğrudan 15 kez katkı sağladı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösterilen Belçikalı oyuncu, hem genç yaşı hem de bu yüksek verimliliğiyle Avrupa futbolunun en heyecan verici kanat oyuncuları arasında gösteriliyor.

SÖZLEŞME DETAYI

Belçika Milli Takımı’nın alt yaş gruplarında 16 kez forma giyip 2 gol atan Godts, sadece bugünün değil geleceğin de yıldızı olarak görülüyor. Ancak oyuncunun Ajax ile olan sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam etmesi, Galatasaray yönetiminin bu transferde stratejik bir yol izlemesini zorunlu kılıyor.