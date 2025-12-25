Özel okullara zam freni! MEB’den fiyat artışlarına 4 kritik düzenleme

BAŞLANGIÇ SINIFLARA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLECEK?

Bundan önceki dönemlerde 1, 4 ve 9. Sınıfları kapsayan başlangıç sınıflarına yapılan zamlarda bir sınır bulunmuyordu. Velilerin belini, büken bu uygulama özel okullarla ilgili en çok dikkat çeken konular arasında yer alırken yeni düzenleme ile bu zamlara da bir sınır getirildi. Yönetmeliğin hayata geçmesiyle artık başlangıç sınıflarında zam oranı enflasyonun yüzde 50’sini geçemeyecek. Yani yüzde 20’lik bir enflasyon ortamında özel okullar başlangıç sınıflarına en çok yüzde 30 oranında zam yapabilecek.