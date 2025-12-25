Menü Kapat
13°
 Fuat İğci

Lütfi Arıboğan kimdir, neden gözaltına alındı? Lütfi Arıboğan mesleği ne, hangi görevlerde bulundu?

Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltılar devam ediyor. Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Lütfi Arıboğan gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal’da gözaltına alındı. Basketbol kariyeriyle dikkat çeken Lütfi Arıboğan Anadolu Efes, Galatasaray, Ülkerspor gibi takımlarda forma giymişti. Spor kariyerinin ardından spor yöneticiliği yaptı. İstanbul Bilgi Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi olan Arıboğan, 2015 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu (TFF) başkan adayı olmuştu. Peki Lütfi Arıboğan kimdir, neden gözaltına alındı? İşte, hayatı…

Lütfi Arıboğan kimdir, neden gözaltına alındı? Lütfi Arıboğan mesleği ne, hangi görevlerde bulundu?
Futbolda şike kumpas iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Lütfi Arıboğan gözaltına alındı ve şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bilgisine ulaşıldı. 1971 yılında basketbol kariyerine başlayan Lütfi Arıboğan gözaltına alındı. Eski milli basketbolcu, bir dönem Galatasaray’da kaptanlık yaparken sarı-kırmızılı takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı. 1993 yılında kariyerini Ülkerspor’da sürdürme kararı alan Arıboğan 1996 yılında basketbol kariyerine son verdi ve spor yöneticiliği yaptı. İşte, Lütfi Arıboğan’ın kariyeri…

LÜTFİ ARIBOĞAN KİMDİR?

Lütfi Arıboğan 30 Eylül 1961 yılında Adana’da dünyaya geldi. Basketbol hayatına 1971 yılında Çukobirlik’te başlayan Arıboğan sırasıyla Ankara DSİ, Efes Pilsen (Anadolu Efes), Galatasaray ve Ülkerspor’da oynadı.

Toplamda 229 kez milli formayı giyen Arıboğan 6 yıl boyunca Galatasaray’ın basketbol takımında kaptanlık yaptı ve 1990 yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.

1993-1994 sezonunda Ülkerspor’a transfer olan Arıboğan, ertesi yıl Galatasaray’a geri döndü ve Türkiye Kupası’nı kazandı. 1996 yılında ise basketbolu bırakarak Ülkerspor genel menajerliğini yaptı.

Lütfi Arıboğan kimdir, neden gözaltına alındı? Lütfi Arıboğan mesleği ne, hangi görevlerde bulundu?

2005 yılında Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı adayı oldu ve Turgay Demirel’e karşı seçimi kaybetti.

2005 yılında Türkiye Federasyon başkanlığına seçilen Levent Bıçakçı’nın ekibinde yer alan Arıboğan, TFF Genel Sekreterlik görevi yaptı. 2002 yılına kadar federasyonda farklı görevler alan Lütfi Arıboğan, 3 Temmuz 2012 tarihinde Galatasaray A.Ş’nin Genel Müdürlüğü yaptı ve 25 Ekim 2014’te görevinden ayrıldı.

2015 yılının Mayıs ayında Türkiye Basketbol Federasyonu başkanlığına aday olurken Harun Erdanay’a kaybetti.

LÜTFİ ARIBOĞAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Futbolda şike kumpas iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Gülüm, Ebru Köksal, İlhan Helvacı ve Lütfi Arıboğan gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

