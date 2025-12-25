Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İşten çıkarıldıysanız bu parayı alacaksınız! Yargıtay'dan emsal karar geldi

Aralık 25, 2025 10:39
1
yargıtay kararı

2023 yılında 17 bin TL maaşla işe başlayan bir işçinin, görevinin 72. gününde zorlayıcı sebep bahanesiyle işten çıkarılması konusunda Yargıtay'dan emsal karar geldi. İşyerinde meydana gelen zorlayıcı nedenlerin, ihbar tazminatı ödememe bahanesi olmayacağının belirtildiği kararda tazminat hakkı doğdu.
 

2
ihbar süresi

2023 yılında 17 bin lira ücretle işe giren bir işçi sadece 72 gün çalıştıktan sonra işten çıkarıldı. İşveren, EPDK kararıyla iş yaptığı ana firmanın faaliyetlerinin durdurulmasını "zorlayıcı sebep" göstererek tazminat ödemeden sözleşmeyi fesh etti. 

3
ihbar tazminatı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, davaya konu olan sebepler arasında, iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmaksızın feshedildiği, ihbar tazminatı ödenmediği, işten çıkış kodunun hatalı olarak bildirildiği, haftalık çalışma saatinin 45 saati geçtiği, haftanın 7 günü çalışıldığı ve hafta tatillerinin kullanılmadığı, ihbar tazminatı ve fazla çalışma ile hafta tatili ücretlerinin davalı şirketten alınması talebi ortaya çıktı.
 

4
ZORLAYICI SEBEP

ZORLAYICI SEBEP BAHANE OLAMAZ

Davalı şirket ise, 25 Ocak 2023 - 7 Nisan 2023 tarihleri arasında davacının çalıştığı, şirket ile dava dışındaki başka bir şirketin nakliye sözleşmesi kapsamında davacının istihdam edildiği, dava dışı şirketin faaliyetleri 7 Nisan 2023 tarihinde Enerji Piyasası Denetleme Kurumu'nun kararıyla süresiz olarak durdurulduğu ve bu nedenlerle davacının iş sözleşmesinin 7 Nisan 2023 tarihinde zorunlu nedenlerle feshedildiği, tüm hak ve alacaklarının ödendiği, zorlayıcı sebepler nedeniyle iş sözleşmesini feshedilmesinden dolayı ihbar tazminatı hakkının bulunmadığı, ücretinin ücret bordroları ile sabit olduğu ve banka kanalıyla kendisine ödendiğini, davacının fazla çalışma ve hafta tatillerine ilişkin çalıştığı iddiasından dolayı doğan alacaklarının ödendiğini iddia etti.

5
yargıtay kararı

YARGITAY'DAN KRİTİK EMSAL KARAR

İlk derece mahkemesi hafta tatili ve fazla çalışma ücreti alacaklarının bulunduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar vermiş ve ihbar tazminatına ilişkin talep reddetmiş.
 

6
ihbar tazminatı talebi

Yargıtay işyerinde meydana gelen zorlayıcı nedene dayanarak işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedemeyeceğini, ihbar tazminatı talebinin hüküm altına alınması gerektiğini ve ilk derece mahkemesinin kararının isabetli olmadığına karar verdi.
 

7
yargıtay kararı

Buna istinaden, kanun yararına temyiz isteminin kabulü ile kararın sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozulmasına, dava dosyasının ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
 

8
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'

Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi'nin kararı bozması ilk derece mahkemesinin kararının iptal edildiği anlamına gelmiyor. İlk derece mahkemesi verdiği kararda direnebilir. Bundan dolayı yeniden yargılama yapılıp aynı kararı verebilir. Yargıtay'ın kararlarının bağlayıcı olması için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun karar alması gerekiyor. 
 

9
İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR

İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

İhbar tazminatının ödenmemesi için uyulması gereken ihbar süreleri işçinin o işte ne kadar çalıştığına göre değişir.

-İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki hafta

-İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört hafta

-İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı hafta

-İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için sekiz hafta
 

10
ihbar süresi

İşçi ve işveren 3 yıldan fazla süren çalışmalar için anlaşma yaparak ihbar süresini 10 hafta olarak belirleyebilir. Ancak bu sürelerin düşürülmesi mümkün değil.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.