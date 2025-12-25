İşten çıkarıldıysanız bu parayı alacaksınız! Yargıtay'dan emsal karar geldi

İHBAR TAZMİNATINI KİMLER ALABİLİR?

İhbar tazminatının ödenmemesi için uyulması gereken ihbar süreleri işçinin o işte ne kadar çalıştığına göre değişir.

-İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için iki hafta

-İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için dört hafta

-İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için altı hafta

-İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için sekiz hafta

