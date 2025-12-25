Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

Kategoriler
Küresel piyasalarda Noel coşkusu hızlanırken, Bitcoin hem hisse senetlerindeki ralliye hem de altındaki güçlü yükselişe eşlik edemedi. Kripto para, Ekim ayındaki sert satışların ardından yılın son günlerine durağan girdi.
Küresel piyasalarda yıl sonu iyimserliği belirginleşirken, Bitcoin bu tabloya ayak uyduramadı. Ekim ayında yaşanan sert satışların ardından ivmesini yitiren kripto para, Noel rallisiyle güçlenen hisse senetlerinden ve rekorlara koşan altından ayrı bir çizgide kaldı.
Piyasalarda mevsimsel bir hareketlilik görülürken Bitcoin, yaklaşık 87.370 dolar seviyesinde ve 85 bin–90 bin dolar aralığında sıkışmış durumda. Oynaklığıyla bilinen bir varlık için yıl sonu oldukça sessiz geçiyor. İşlem hacimleri düşük, beklenti sınırlı; kısacası tempo yok.
Bu durgunluğun arkasında, sonbaharda gelen sert düşüşler var. Ekim ayındaki satış dalgası Bitcoin’i rekor seviyelerden aşağı çekti, piyasanın enerjisini büyük ölçüde tüketti. O günden bu yana kripto para yaklaşık yüzde 30 geriledi ve 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana en zayıf çeyreklik performansına doğru ilerliyor.
Toparlanmanın zorlanmasında işlem hacimlerindeki düşüş ve bireysel yatırımcı ilgisinin zayıflaması da etkili. ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının yılın dördüncü çeyreğinde net satıcı konumuna geçmesi, önceki yükselişleri besleyen önemli bir talep kanalını da kapattı.
Diğer piyasalarda tablo tersine dönmüş durumda. ABD hisse senetleri klasik Noel rallisini yaşarken S&P 500 rekor kapanışlar gördü; özellikle teknoloji hisseleri öne çıktı. Altın cephesinde de güçlü bir rüzgâr var. Güvenli liman olarak öne çıkan metal, ons başına yaklaşık 4.500 dolar seviyelerine yaklaştı. Yıl genelinde yüzde 70’in üzerinde yükselen altın, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına, son yüzyılın ise ikinci en güçlü çıkışına ilerliyor.
Bitcoin ise iki eğilimin de dışında kaldı. Yılın ilk aylarında hisse senetleriyle birlikte riskli varlık gibi hareket eden kripto para, yıl sonu rallisine katılamadı. “Dijital altın” söylemine rağmen, savunma amaçlı sermaye akışlarından da pay alamadı; yıl genelinde yüzde 7’den fazla düşüş kaydetti. BRN’de araştırma direktörü Timothy Misir’in ifadesiyle, “Uzun vadeli korunma aracı olarak sert varlıklara para akıyor, kripto ise kenarda bekliyor.”
Durgunluğun bir kısmı teknik nedenlere bağlanıyor. Bitcoin, mevcut döngüde kritik kabul edilen yaklaşık 102 bin dolar seviyesindeki 365 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu eşiğin yeniden aşılamaması, daha derin bir geri çekilme ihtimalini canlı tutuyor.
Öte yandan bu hafta vadesi dolacak 23 milyar doların üzerindeki opsiyon sözleşmeleri, yönlü pozisyon almayı sınırlayarak piyasadaki kilitlenmeyi artırıyor. Tatil dönemine bağlı düşük likidite de işlemleri sönükleştiriyor. Ama asıl mesele, piyasada güçlü bir alıcı iştahının olmaması.
Bir diğer baskı unsuru, uzun vadeli yatırımcıların sürdürdüğü satışlar. Apollo Crypto’da portföy yöneticisi Pratik Kala’ya göre, Bitcoin’in bu yılki fiyat hareketleri “son derece iyimser haber akışından belirgin şekilde koptu.” Kala, erken dönem yatırımcıların satışları ve Ekim ayındaki zorunlu çıkışların, yükselişlerin güç kazanmasını engellediğini söylüyor.