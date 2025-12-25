Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

HİSSELER VE ALTIN YÜKSELDİ, BİTCOİN GERİDE KALDI

Diğer piyasalarda tablo tersine dönmüş durumda. ABD hisse senetleri klasik Noel rallisini yaşarken S&P 500 rekor kapanışlar gördü; özellikle teknoloji hisseleri öne çıktı. Altın cephesinde de güçlü bir rüzgâr var. Güvenli liman olarak öne çıkan metal, ons başına yaklaşık 4.500 dolar seviyelerine yaklaştı. Yıl genelinde yüzde 70’in üzerinde yükselen altın, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına, son yüzyılın ise ikinci en güçlü çıkışına ilerliyor.