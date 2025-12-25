Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

Aralık 25, 2025 10:38
1
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

Küresel piyasalarda Noel coşkusu hızlanırken, Bitcoin hem hisse senetlerindeki ralliye hem de altındaki güçlü yükselişe eşlik edemedi. Kripto para, Ekim ayındaki sert satışların ardından yılın son günlerine durağan girdi.

2
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

Küresel piyasalarda yıl sonu iyimserliği belirginleşirken, Bitcoin bu tabloya ayak uyduramadı. Ekim ayında yaşanan sert satışların ardından ivmesini yitiren kripto para, Noel rallisiyle güçlenen hisse senetlerinden ve rekorlara koşan altından ayrı bir çizgide kaldı.

3
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

DAR BANTTA, DÜŞÜK TEMPOYLA

Piyasalarda mevsimsel bir hareketlilik görülürken Bitcoin, yaklaşık 87.370 dolar seviyesinde ve 85 bin–90 bin dolar aralığında sıkışmış durumda. Oynaklığıyla bilinen bir varlık için yıl sonu oldukça sessiz geçiyor. İşlem hacimleri düşük, beklenti sınırlı; kısacası tempo yok.

4
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

EKİM SATIŞLARI MOMENTUMUNU ALDI

Bu durgunluğun arkasında, sonbaharda gelen sert düşüşler var. Ekim ayındaki satış dalgası Bitcoin’i rekor seviyelerden aşağı çekti, piyasanın enerjisini büyük ölçüde tüketti. O günden bu yana kripto para yaklaşık yüzde 30 geriledi ve 2022’nin ikinci çeyreğinden bu yana en zayıf çeyreklik performansına doğru ilerliyor.

5
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

Toparlanmanın zorlanmasında işlem hacimlerindeki düşüş ve bireysel yatırımcı ilgisinin zayıflaması da etkili. ABD’de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının yılın dördüncü çeyreğinde net satıcı konumuna geçmesi, önceki yükselişleri besleyen önemli bir talep kanalını da kapattı.

6
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

HİSSELER VE ALTIN YÜKSELDİ, BİTCOİN GERİDE KALDI

Diğer piyasalarda tablo tersine dönmüş durumda. ABD hisse senetleri klasik Noel rallisini yaşarken S&P 500 rekor kapanışlar gördü; özellikle teknoloji hisseleri öne çıktı. Altın cephesinde de güçlü bir rüzgâr var. Güvenli liman olarak öne çıkan metal, ons başına yaklaşık 4.500 dolar seviyelerine yaklaştı. Yıl genelinde yüzde 70’in üzerinde yükselen altın, 1979’dan bu yana en iyi yıllık performansına, son yüzyılın ise ikinci en güçlü çıkışına ilerliyor.

7
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

Bitcoin ise iki eğilimin de dışında kaldı. Yılın ilk aylarında hisse senetleriyle birlikte riskli varlık gibi hareket eden kripto para, yıl sonu rallisine katılamadı. “Dijital altın” söylemine rağmen, savunma amaçlı sermaye akışlarından da pay alamadı; yıl genelinde yüzde 7’den fazla düşüş kaydetti. BRN’de araştırma direktörü Timothy Misir’in ifadesiyle, “Uzun vadeli korunma aracı olarak sert varlıklara para akıyor, kripto ise kenarda bekliyor.”

8
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

TEKNİK VE YAPISAL BASKILAR

Durgunluğun bir kısmı teknik nedenlere bağlanıyor. Bitcoin, mevcut döngüde kritik kabul edilen yaklaşık 102 bin dolar seviyesindeki 365 günlük hareketli ortalamanın altına indi. Bu eşiğin yeniden aşılamaması, daha derin bir geri çekilme ihtimalini canlı tutuyor.

9
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

Öte yandan bu hafta vadesi dolacak 23 milyar doların üzerindeki opsiyon sözleşmeleri, yönlü pozisyon almayı sınırlayarak piyasadaki kilitlenmeyi artırıyor. Tatil dönemine bağlı düşük likidite de işlemleri sönükleştiriyor. Ama asıl mesele, piyasada güçlü bir alıcı iştahının olmaması.

10
Bitcoin yıl sonu rallisini kaçırdı

UZUN VADELİ YATIRIMCILARIN SATIŞI

Bir diğer baskı unsuru, uzun vadeli yatırımcıların sürdürdüğü satışlar. Apollo Crypto’da portföy yöneticisi Pratik Kala’ya göre, Bitcoin’in bu yılki fiyat hareketleri “son derece iyimser haber akışından belirgin şekilde koptu.” Kala, erken dönem yatırımcıların satışları ve Ekim ayındaki zorunlu çıkışların, yükselişlerin güç kazanmasını engellediğini söylüyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.