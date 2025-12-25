Anneye, babaya, ablaya, abiye Regaib Kandili mesajları kısa ve öz! Aileye duygusal, anlamlı ve resimli Regaib Kandili sözleri ilgi gördü

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edilecek. Bu özel günde ise ailemize, sevdiklerimize duygusal, anlamlı, kısa ve en güzel kandil mesajlarını göndermek istiyoruz. Bugüne özel en anlamlı, resimli kandil mesajları ilgi gördü.

ANNEYE ANLAMLI, EN GÜZEL REGAİB KANDİLİ MESAJLARI

Anneciğim, duaların kabul olsun. Regaib Kandilin mübarek olsun.

Senin kalbinden geçen her dua Allah’a ulaşsın.

Annem, bu mübarek gece sana huzur getirsin.

Dualarınla büyüdüm, Allah senden razı olsun.

Regaib Kandilin hayırlara vesile olsun anneciğim.

Anneciğim, bu mübarek Regaib Kandili’nde Rabbim kalbinden geçen tüm hayırlı dilekleri kabul etsin, sana sağlık ve huzur versin.

Dualarınla büyüdüm, sabrınla güçlendim. Regaib Kandilin mübarek, gönlün daim aydınlık olsun.

Bu kutlu gecede Rabbim seni her türlü sıkıntıdan korusun, yüzünden gülümsemeyi eksik etmesin.

Anne duasının değdiği her yer bereketlenir. Regaib Kandili senin için hayırlara vesile olsun.

Bu mübarek gecede edilen duaların kabul, kalbinin huzurla dolu olmasını

Rabbim seni sağlıkla, huzurla daim eylesin.

Kalbin kadar temiz bir kandil olsun.

Anne duasının bereketi bu gece üzerimizde olsun.

Bu mübarek gecede en güzel dilekler senin olsun.

Dualarımın baş köşesindesin anne.

Regaib Kandili kalbine ferahlık versin.

Allah seni başımızdan eksik etmesin.

Senin duan bana yeter anne.

Kandilin mübarek, gönlün hep aydınlık olsun.

Rabbim dualarını geri çevirmesin.

BABAYA KISA VE ÖZ ANLAMLI REGAİB KANDİLİ MESAJLARI

Babacığım, Regaib Kandilin mübarek olsun.

Allah emeğini, sabrını zayi etmesin.

Bu mübarek gece sana sağlık ve huzur getirsin.

Bu mübarek gecede Rabbim emeğini, sabrını ve alın terini zayi etmesin.

Dualarımda her zaman varsın baba. Regaib Kandilin mübarek olsun.

Allah seni her türlü kötülükten korusun, yolunu aydınlık eylesin.

Bu kutlu gecede gönlüne huzur, evimize bereket dolsun.Kandil gecesi gönlüne ferahlık dolsun.

Regaib Kandili hayırlara vesile olsun babacığım.

Allah dualarını kabul etsin.

Senin varlığın en büyük güven.

Bu gece edilen dualar sana güç olsun.

Babam, Allah seni korusun.

Kandilin mübarek, yolun aydınlık olsun.

Rabbim sana uzun ömür versin.

Dualarınla ayaktayız baba.

Regaib Kandilin hayırlı olsun.

ABLAYA DUYGUSAL, RESİMLİ REGAİB KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ablacığım, Regaib Kandilin mübarek olsun.

Kalbine düşen her dilek hayra çıksın.

Bu mübarek gece sana huzur getirsin.

Duaların kabul, gönlün ferah olsun.

Ablacığım, bu mübarek Regaib Kandili’nde Rabbim kalbinden geçen tüm hayırlı dilekleri kabul etsin.

Duaların kabul, yolun açık, gönlün huzurlu olsun. Kandilin mübarek olsun.

Bu kutlu gece hayatına bereket, kalbine umut getirsin.Rabbim yüzünden gülümsemeyi eksik etmesin.

Kandilin hayırlara vesile olsun canım ablam.

Allah seni korusun, yolunu açık etsin.

Regaib Kandili umutlarını yeşertsin.

Dualarım seninle ablacığım.

Bu gece kalbin ışıkla dolsun.

ABİYE REGAİB KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Abiciğim, Regaib Kandili’nin sana sağlık, huzur ve hayırlı nasipler getirmesini diliyorum.

Bu mübarek gecede Rabbim dualarını kabul etsin, yolunu açık eylesin.

Allah seni her türlü sıkıntıdan korusun, gönlüne ferahlık versin.

Regaib Kandili, kalbine umut, hayatına bereket getirsin.

Bu kutlu gecede edilen duaların kabul olmasını diliyorum abi.

Rabbim sana güç, sabır ve hayırlı kapılar nasip etsin.