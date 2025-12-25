Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Anneye, babaya, ablaya, abiye Regaib Kandili mesajları kısa ve öz! Aileye duygusal, anlamlı ve resimli Regaib Kandili sözleri ilgi gördü

Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan üç ayların başlamasının ardından anneye, babaya, ablaya kısa ve öz anlamlı Regaib Kandili mesajları da Whatsapp, Facebook, Instagram gibi araçlar ile gönderiliyor. İslam dünyasının önemli günlerinden biri olan Regaib Kandili bu gece idrak edilirken aileye duygusal, resimli, kısa ve anlamlı Regaib Kandili mesajları ve sözleri de gönderiliyor. Sizler için anneye, babaya, teyzeye, abiye kandil mesajlarını derledik.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Anneye, babaya, ablaya, abiye Regaib Kandili mesajları kısa ve öz! Aileye duygusal, anlamlı ve resimli Regaib Kandili sözleri ilgi gördü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 10:23

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edilecek. Bu özel günde ise ailemize, sevdiklerimize duygusal, anlamlı, kısa ve en güzel kandil mesajlarını göndermek istiyoruz. Bugüne özel en anlamlı, resimli kandil mesajları ilgi gördü.

ANNEYE ANLAMLI, EN GÜZEL REGAİB KANDİLİ MESAJLARI

Anneciğim, duaların kabul olsun. Regaib Kandilin mübarek olsun.

Senin kalbinden geçen her dua Allah’a ulaşsın.

Annem, bu mübarek gece sana huzur getirsin.

Dualarınla büyüdüm, Allah senden razı olsun.

Regaib Kandilin hayırlara vesile olsun anneciğim.

Anneciğim, bu mübarek ’nde Rabbim kalbinden geçen tüm hayırlı dilekleri kabul etsin, sana sağlık ve huzur versin.

Dualarınla büyüdüm, sabrınla güçlendim. Regaib Kandilin mübarek, gönlün daim aydınlık olsun.

Anneye, babaya, ablaya, abiye Regaib Kandili mesajları kısa ve öz! Aileye duygusal, anlamlı ve resimli Regaib Kandili sözleri ilgi gördü

Bu kutlu gecede Rabbim seni her türlü sıkıntıdan korusun, yüzünden gülümsemeyi eksik etmesin.

Anne duasının değdiği her yer bereketlenir. Regaib Kandili senin için hayırlara vesile olsun.

Bu mübarek gecede edilen duaların kabul, kalbinin huzurla dolu olmasını

Rabbim seni sağlıkla, huzurla daim eylesin.

Kalbin kadar temiz bir kandil olsun.

Anne duasının bereketi bu gece üzerimizde olsun.

Bu mübarek gecede en güzel dilekler senin olsun.

Dualarımın baş köşesindesin anne.

Regaib Kandili kalbine ferahlık versin.

Anneye, babaya, ablaya, abiye Regaib Kandili mesajları kısa ve öz! Aileye duygusal, anlamlı ve resimli Regaib Kandili sözleri ilgi gördü

Allah seni başımızdan eksik etmesin.

Senin duan bana yeter anne.

Kandilin mübarek, gönlün hep aydınlık olsun.

Rabbim dualarını geri çevirmesin.

BABAYA KISA VE ÖZ ANLAMLI REGAİB KANDİLİ MESAJLARI

Babacığım, Regaib Kandilin mübarek olsun.

Allah emeğini, sabrını zayi etmesin.

Bu mübarek gece sana sağlık ve huzur getirsin.

Bu mübarek gecede Rabbim emeğini, sabrını ve alın terini zayi etmesin.

Dualarımda her zaman varsın baba. Regaib Kandilin mübarek olsun.

Anneye, babaya, ablaya, abiye Regaib Kandili mesajları kısa ve öz! Aileye duygusal, anlamlı ve resimli Regaib Kandili sözleri ilgi gördü

Allah seni her türlü kötülükten korusun, yolunu aydınlık eylesin.

Bu kutlu gecede gönlüne huzur, evimize bereket dolsun.Kandil gecesi gönlüne ferahlık dolsun.

Regaib Kandili hayırlara vesile olsun babacığım.

Allah dualarını kabul etsin.

Senin varlığın en büyük güven.

Bu gece edilen dualar sana güç olsun.

Babam, Allah seni korusun.

Kandilin mübarek, yolun aydınlık olsun.

Rabbim sana uzun ömür versin.

Dualarınla ayaktayız baba.

Regaib Kandilin hayırlı olsun.

Anneye, babaya, ablaya, abiye Regaib Kandili mesajları kısa ve öz! Aileye duygusal, anlamlı ve resimli Regaib Kandili sözleri ilgi gördü

ABLAYA DUYGUSAL, RESİMLİ REGAİB KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Ablacığım, Regaib Kandilin mübarek olsun.

Kalbine düşen her dilek hayra çıksın.

Bu mübarek gece sana huzur getirsin.

Duaların kabul, gönlün ferah olsun.

Ablacığım, bu mübarek Regaib Kandili’nde Rabbim kalbinden geçen tüm hayırlı dilekleri kabul etsin.

Duaların kabul, yolun açık, gönlün huzurlu olsun. Kandilin mübarek olsun.

Bu kutlu gece hayatına bereket, kalbine umut getirsin.Rabbim yüzünden gülümsemeyi eksik etmesin.

Kandilin hayırlara vesile olsun canım ablam.

Allah seni korusun, yolunu açık etsin.

Regaib Kandili umutlarını yeşertsin.

Dualarım seninle ablacığım.

Bu gece kalbin ışıkla dolsun.

Anneye, babaya, ablaya, abiye Regaib Kandili mesajları kısa ve öz! Aileye duygusal, anlamlı ve resimli Regaib Kandili sözleri ilgi gördü

ABİYE REGAİB KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Abiciğim, Regaib Kandili’nin sana sağlık, huzur ve hayırlı nasipler getirmesini diliyorum.

Bu mübarek gecede Rabbim dualarını kabul etsin, yolunu açık eylesin.

Allah seni her türlü sıkıntıdan korusun, gönlüne ferahlık versin.

Regaib Kandili, kalbine umut, hayatına bereket getirsin.

Bu kutlu gecede edilen duaların kabul olmasını diliyorum abi.

Rabbim sana güç, sabır ve hayırlı kapılar nasip etsin.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yarın kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler takvimi
ETİKETLER
#regaib kandili
#Kandil Mesajları
#Anne Mesajları
#Baba Mesajları
#Ağa Mesajları
#Abla Mesajları
#Abi Mesajları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.