Renault’dan 1000 KM menzilli geleceğin otomobili

Elektrikli otomobillerde menzil konusu hâlâ en kritik başlıkların başında geliyor. Her yeni model biraz daha ileri gidiyor ama sınırlar da bir yandan zorlanıyor. Renault, bu soruya net bir cevap aramak için Filante adını verdiği sıra dışı bir konsept araç geliştirdi. Amaç, mevcut teknolojiyle bir elektrikli otomobilin ne kadar verimli olabileceğini görmekti.