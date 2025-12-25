Renault’dan 1000 KM menzilli geleceğin otomobili

Kategoriler
Renault'nun “yürüyen laboratuvar” olarak tanımladığı Filante adlı konsept elektrikli araç, Fas’taki test sürüşünde otoyol hızlarına yakın tempoda tek şarjla 1.000 kilometrenin üzerine çıktı.
Elektrikli otomobillerde menzil konusu hâlâ en kritik başlıkların başında geliyor. Her yeni model biraz daha ileri gidiyor ama sınırlar da bir yandan zorlanıyor. Renault, bu soruya net bir cevap aramak için Filante adını verdiği sıra dışı bir konsept araç geliştirdi. Amaç, mevcut teknolojiyle bir elektrikli otomobilin ne kadar verimli olabileceğini görmekti.
Ortaya çıkan ultra aerodinamik Renault Filante, Fas’taki özel bir test parkurunda dikkat çekici bir sürüşe imza attı. Araç, 10 saatten kısa sürede ortalama 102 km/s hızla ilerleyerek tek şarjla 1.008 kilometre yol kat etti. Test sona erdiğinde bataryada hâlâ yüzde 11 enerji bulunuyordu. Bu da teorik olarak menzilin 1.100 kilometreye kadar çıkabileceğini gösteriyor.
Renault, Filante’in 120 km/s gibi tipik otoyol hızlarında dahi yaklaşık 1.000 kilometrelik bir menzile ulaşabileceğini ifade ediyor. Yani sadece düşük hızlarda değil, gerçek sürüş koşullarına yakın bir senaryoda da iddialı bir sonuç söz konusu.
Bu performansın arkasında oldukça çarpıcı bir tüketim değeri yatıyor. Filante, test boyunca 100 kilometrede sadece 7,8 kWh enerji harcadı. Bu rakam, bugün verimlilik konusunda öne çıkan Mercedes-Benz CLA, Tesla Model 3 veya Lucid Air gibi modellerin 11–12 kWh/100 km seviyelerine kıyasla ciddi bir fark anlamına geliyor.
Böylesi düşük tüketimin nedeni ise birkaç temel noktada toplanıyor. Araç son derece düşük hava direncine sahip bir gövdeye sahip. Ağırlık sadece 1.000 kilogram civarında tutulmuş. Çok dar lastikler kullanılmış ve her detay verimlilik hedefiyle şekillendirilmiş. Bu sayede 87 kWh kapasiteli batarya neredeyse son damlasına kadar etkin biçimde kullanılmış oluyor.
Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı bataryayı kullanan seri üretim Renault Scenic E-Tech Electric, WLTP ölçümlerine göre yaklaşık 610 kilometre menzil sunuyor. Ancak sürekli yüksek hızda kullanıldığında bu değer yaklaşık yüzde 30 oranında düşüyor. Filante ise tam da bu noktada, aerodinami ve ağırlığın menzil üzerindeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor.
Araçta ayrıca steer-by-wire ve brake-by-wire gibi enerji tasarrufuna katkı sağlayan ileri teknolojiler yer alıyor. Michelin tarafından özel olarak geliştirilen lastikler de yuvarlanma direncini ve hava sürtünmesini minimuma indiriyor.