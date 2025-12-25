Kova dolusu baharatın içinden çıkanlar ekipleri şoke etti

Kategoriler
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde hijyen kuralları, temizlik durumu ve ürünlere ait etiket bilgileri kontrol edildi. Bir işletmeye giren ekipler ise gördükleri karşısında şaşkına döndü.
Denetimler esnasında zabıta ekiplerinin bozuk eti neden beklettiğini sorduğu esnafın eti eve götüreceğini söyleyerek kendini savunması ve başka bir işletmede baharatın bozulmaması için esnafın içerisine çiğ et koyması zabıta ekiplerini şaşırttı.