Kova dolusu baharatın içinden çıkanlar ekipleri şoke etti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimleri sırasında kaydedilen görüntüler şaşkına çevirdi. Baharat dolu kovanın içerisinden çıkan çiğ etler şoke ederken, işletmecinin açıklaması dikkat çekti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 09:57

'ın ilçesinde ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerin yaptığı denetimlerde kuralları, durumu ve ürünlere ait etiket bilgileri kontrol edildi. Bir işletmeye giren ekipler ise gördükleri karşısında şaşkına döndü.

BAHARAT HAVUZUNDA ET

Denetimler esnasında zabıta ekiplerinin bozuk eti neden beklettiğini sorduğu esnafın eti eve götüreceğini söyleyerek kendini savunması ve başka bir işletmede baharatın bozulmaması için esnafın içerisine çiğ et koyması zabıta ekiplerini şaşırttı.

Kova dolusu baharatın içinden çıkanlar ekipleri şoke etti
