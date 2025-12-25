Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Galatasaray'ın rakipleri zorlu! İngiliz devleri de 25 milyonluk yıldızın peşinde

Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de başarılarını katlamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalara aralıksız devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Al Hilal'e 50 milyon dolar karşılığında imza atan yıldızı peşinde. Ancak Aslan'ın bu transferde rakipleri oldukça güçlü. İşte detaylar..

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'ın rakipleri zorlu! İngiliz devleri de 25 milyonluk yıldızın peşinde
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 09:46
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 09:50

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak kapatan Galatasaray, Al Hilal'le sözleşmesi bitecek olan Ruben Neves'i kadrosuna katmak istiyor.

Portekizli defansif orta saha Neves'in Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazır olduğu ancak Galatasaray'ın bu transferde İngiliz devleriyle büyük bir yarışa girecek gibi duruyor...

Galatasaray'ın rakipleri zorlu! İngiliz devleri de 25 milyonluk yıldızın peşinde

İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE

Neves'in bu sezonki performansından sonra başta Manchester United olmak üzere Newcastle United ve Tottenham gibi Premier Lig kulüpleri, Ruben Neves'le ilgilenmeye başladı.

Galatasaray'ın rakipleri zorlu! İngiliz devleri de 25 milyonluk yıldızın peşinde

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Portekizli oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. 28 yaşındaki Neves'in Al Hilal ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe bombayı patlattı! Pazartesi görüştüler: İşte Mohamed Salah'ın kararı
Galatasaray’dan beklenmedik hamle! Atletico Madrid'in yıldızı geliyor
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.