Galatasaray'ın rakipleri zorlu! İngiliz devleri de 25 milyonluk yıldızın peşinde

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider olarak kapatan Galatasaray, Al Hilal'le sözleşmesi bitecek olan Ruben Neves'i kadrosuna katmak istiyor.

Portekizli defansif orta saha Neves'in Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazır olduğu ancak Galatasaray'ın bu transferde İngiliz devleriyle büyük bir yarışa girecek gibi duruyor...

İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE

Neves'in bu sezonki performansından sonra başta Manchester United olmak üzere Newcastle United ve Tottenham gibi Premier Lig kulüpleri, Ruben Neves'le ilgilenmeye başladı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON EURO

Portekizli oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor. 28 yaşındaki Neves'in Al Hilal ile olan mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.