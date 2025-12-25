Menü Kapat
Yaşam
Bu gece Regaib Kandili mi? 25 Aralık bugün hangi kandil?

Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan üç aylar başladı. Binlerce vatandaş ise bu gece Regaib Kandili mi araştırmasına başladı. 2025 dini günler ve geceler takvimine göre bugün Regaib Kandili idrak edilecek.

Bu gece Regaib Kandili mi? 25 Aralık bugün hangi kandil?
İslam dünyası için büyük önem taşıyan üç ayların başlamasıyla beraber 25 Aralık hangi merak edildi. Dini günler takvimini sizler için derledik.

BU GECE REGAİB KANDİLİ Mİ?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili idrak edilecek.

Bu gece Regaib Kandili mi? 25 Aralık bugün hangi kandil?

Birkaç hadis-i şerif:
(Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-cenne]

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

Bu gece Regaib Kandili mi? 25 Aralık bugün hangi kandil?

REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle:

"Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir."

Bu gece Regaib Kandili mi? 25 Aralık bugün hangi kandil?

BUGÜN NE KANDİLİ 25 ARALIK?

25 Aralık, 2025 yılının son kandili olan Regaib Kandilli idrak edilecek. üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilmekte.

