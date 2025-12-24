Menü Kapat
 | Sumru Tarhan

Yarın kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler takvimi

Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan kandil günlerinin tarihi belli oldu. 2025 dini günler takvimine göre Regaib Kandili'nin idrak edileceği gün de merak edilmişti. "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul edilen özel gün bu akşam idrak edilecek.

Yarın kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler takvimi
24.12.2025
24.12.2025
İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan kandil günlerinin tarihi de belli oldu.

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ 25 ARALIK?

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili yarın idrak edilecek. Binlerce kişinin heyecanla beklediği özel günde dualar edilecek, tesbihler çekilecek.

Yarın kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler takvimi

YARIN HANGİ KANDİL 25 ARALIK?

25 Aralık günü 2025 yılının son kandil günü oluyor. Yarın idrak edilecek.

Yarın kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler takvimi

Birkaç hadis-i şerif:
(Receb ayında çok istigfar edin, çünkü Allahü teâlânın, Receb ayının her vaktinde Cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca Cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Receb ayında oruç tutanlar girer.) [Deylemî]

(Allahü teâlâ, Receb ayında oruç tutanları mağfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuş gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-cenne]

(Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar Cehennemden uzaklaşır.) [Ebu Ya’la]

(Regaib gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur.) [İbni Asakir]

Yarın kandil mi, ne kandili? 2025 dini günler takvimi

REGAİB KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler şöyle:

Recebin ilk cuma gecesine Regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevablar verilir.

