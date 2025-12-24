Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Ümit Buget

Timur Savcı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında TIMS&B CEO'osu Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı. Savcı, Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade işlemleri için İstanbul Adliyesine sevk edilecek. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 13:20
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 14:15

İstanbul'da yürütülen soruşturması kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında TİMS&B Prodüksiyon CEO'su Yusuf Timur Savcı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli Savcı'nın kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesinin ardından Savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirileceği öğrenildi.

ETİKETLER
#uyuşturucu
#soruşturma
#Gözaltına Alma
#Yusuf Timur Savcı
#Tims&b
#Magazin
