Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemenin sonucu belli oldu. Kendisine algı operasyonu yapıldığını söyleyen Saran'ın 'kokain pozitif' olduğu belirlendi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
09:16
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
09:43

Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturması kapsamında birçok ünlü isim gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında olan Spor Kulübü Başkanı şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağırılmış ve saatlerce ifade vermişti.

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ VERMİŞTİ

2,5 saatlik ifadenin ardından Saran'ın Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alındı. Alınan örneklerin ardından Saran serbest bırakıldı.

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

"VEREMEYECEK HESABIMIZ YOK"

Yaşananların algı operasyonu olduğunu söyleyen Saran, "Ben dünyanın en iyi insanı mıyım? Hayır. Kusursuz muyum? Hayır. Suç işledim mi? Hayır. Devlet çağırırsa neredeysek hemen geliriz. Veremeyecek hesabımız yok. Biz başkaları gibi gelmemezlik yapmayız. Bu ülke bizim.” ifadelerini kullanmıştı.

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

KOKAİN POZİTİF ÇIKTI

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemede 'kokain pozitif' olduğu belirlendi. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

