Yaşam
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

İşitme engelli genci darp eden dolmuş şoförü tutuklandı

Adana'da işitme engelli genci trafikte takip edip darp eden dolmuş şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 11:20

Olay, geçtiğimiz cumartesi akşam merkez Seyhan ilçesine bağlı Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, işitme engelli Ömer A. (26), trafikte yol vermediği iddiasıyla 01 M 0118 plakalı dolmuş sürücüsü İ.T. (46) tarafından yaklaşık 5 kilometre takip edildi. Bir süre sonra ışıklarda işitme engelli gencin aracının önünü kesen dolmuş sürücüsü ve yanındaki ismi öğrenilemeyen şahıs araçtan inip, ‘bizim hastamız var sen böyle zikzak yaptın’ diyerek tartışma başlattı.

İşitme engelli genci darp eden dolmuş şoförü tutuklandı

'Engelliyim' dedi, yumruk yedi

Bu sırada kulağındaki cihazı gösterip ‘ben işitme engelliyim’ diyen Ömer A.’ya şoför İ.T. yumruk atarken, yanındaki şahıs ise ‘işine gelince işitme engelli oluyorsun, sen nasıl yapıyorsun’ diyerek hakaret etti. Darp sonucu Ömer A.’nın kulağındaki 200 bin liralık işitme cihazı kırılırken çevredekilerin araya girmesiyle saldırganlar sakinleştirildi. Ömer A. da aracıyla bölgeden uzaklaştı. Tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Ömer A.'nın polise giderek şikayetçi olması üzerine dolmuş şoförü gözaltına alındı ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İşitme engelli genci darp eden dolmuş şoförü tutuklandı


Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından saldırgan şoför yeniden gözaltına alındı ve sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
#saldırı
#şiddet
#gözaltı
#Cezaevine Gönderme
#Işitmeengelli
#Dolmuşsürücüsü
#Yaşam
