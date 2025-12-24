ABD'de huzurevinde patlama: 3 kişi öldü, 5 kişi kayıplara karıştı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Bristol Township’te bulunan Silver Lake Huzurevi’nde gaz kokusu alınmasının ardından patlama meydana geldi. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayıp olarak bildirildi. Pensilvanya Valisi Josh Shapiro, patlamaya gaz kaçağının neden olmuş olabileceğine dair delillerin ön değerlendirme niteliğinde olduğunu vurguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.