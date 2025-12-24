Libya askeri heyetinin uçağı Ankara'da düştü! Düşüş anı kamerada

Kategoriler
Ankara Esenboğa Havalimanından saat 20.10’da havalanan uçak ile saat 20.52 itibari ile irtibat kesildi. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad'ı taşıyan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün 2 kilometre güneyinde jandarma tarafından ulaşıldı. Yaşanan feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.