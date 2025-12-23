Önce beğenip seçtiler, sonra denediklerini çaldılar!

Nevşehir'de kapalı pazar yerindeki kıyafet tezgahı sahibi sabah iş yerine geldiğinde kıyafetlerin dağınık olduğunu fark etti. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen tezgah sahibi gece saatlerinde 3 çocuğun hırsızlık yaptığını fark etti. İhbar üzerine Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada çocuk hırsızların kimliğini tespit eden ekipler, farklı tarihlerde meydana gelen iki ayrı motosiklet hırsızlığını da Z.A. (14), M.T. (16) ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğun yaptığını belirledi. Ekiplerce 3 çocuk yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan motosikletler bulunarak sahiplerine teslim edilirken, pazar yerinden çalınan kıyafetler de iş yeri sahibine iade edildi.