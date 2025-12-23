Belediye parkından çaldıkları şey hayrete düşürdü! İstiflerini bozmadan arabaya yerleştirip kaçtılar

Kategoriler
Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde, bölgeye araçla gelen 2 kişi, park içerisinde bulunan büyük saksı içindeki ağacı aldı. Şüpheliler, ağacı yükledikleri araçla park alanından ayrıldı. Yaşanan hırsızlık olayı, parkta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis inceleme başlattı. Park, yakın zamanda Onikişubat Belediyesi tarafından yenilenmiş ve vatandaşların hizmetine sunulmuştu.