Yılbaşı sofrasının kuruyemiş maliyeti dudak uçuklattı! Alırken bir kez daha düşünün

Yılbaşı akşamının vazgeçilmezi olan kuruyemiş bu yıl vatandaşı hüsrana uğrattı. En sevilen çeşitlerden birer kilo aldığında toplamda 3.970 TL ödemek gerekiyor. Özellikle fındık fiyatı sepetin en maliyetli kalemi olarak dikkat çekiyor.

Yılbaşı akşamının en çok tercih edilen gıda ürünlerinden olan kuru yemişlerde alışveriş hareketliliği başladı. Kurukahveciler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Aytaç Sevimli, esnafın yılbaşına ilişkin beklenti ve hazırlıklarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yeni yıla sayılı günler kala esnafın hazırlıklarını tamamladığını ve dükkanların hareketlenmeye başladığını söyleyen Sevimli, "Yılbaşı sofralarımızın vazgeçilmezi olan kuru yemiş, her sene olduğu gibi bu sene de sofralarda yerini alacak. Uzmanlar da kuru yemişin ölçülü tüketildiğinde insan sağlığına önemli katkılar sağladığını ifade ediyor." dedi.

Yılbaşı sofrasının kuruyemiş maliyeti dudak uçuklattı! Alırken bir kez daha düşünün

Sevimli, bu yıl kuru yemiş fiyatlarında artış olduğunu, bunun da büyük ölçüde küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

YILBAŞININ VAZGEÇİLMEZİ

Her vatandaşın yılbaşında kuru yemiş tüketebilmesi için esnafın uygun fiyatla satış yapmaya gayret gösterdiğini belirten Sevimli, karışık kuru yemişin kilogram fiyatının 390 ila 890 lira arasında değiştiğini ifade etti.

Yılbaşı sofrasının kuruyemiş maliyeti dudak uçuklattı! Alırken bir kez daha düşünün

Sevimli, fındığın kilogramının 1250 lira, kajunun 650 lira, bademin 660 lira, ceviz içinin 800 lira, kabak çekirdeğinin 450 lira ve ay çekirdeğinin 160 lira olduğu bilgisini verdi.

Vatandaşın, yılbaşında bütçesine daha uygun olduğu için karışık kuru yemişi tercih ettiğini aktaran Sevimli, esnafın bugüne özel "dörtlü" ya da "beşli" karışık ürünler hazırladığını anlattı.

Yılbaşı sofrasının kuruyemiş maliyeti dudak uçuklattı! Alırken bir kez daha düşünün

Sevimli, tüketicilere kuru yemişi, kuru yemişçi esnafından alması tavsiyesinde bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşların, nereden geldiği belirsiz, tazelik oranı bilinmeyen, sadece sosyal medya üzerinden satış yapan yerlerden kuru yemiş almayı tercih etmemesini öneririm. Güvenilirlik ve tazelik için muhatap bulabileceğiniz, mahallenizde bulunan kuru yemişci esnafını tercih edebilirsiniz. Herkes kendi işini yapmalı. Yılbaşı gecesine doğru dükkanlarda daha fazla yoğunluk olacağını düşünüyorum."

Esnafın öncelikli beklentisinin satışların artması olduğunu ifade eden Sevimli, Türkiye'de bağımsız bir fındık borsası kurulmasını beklediklerini, bunun, fiyatların dengelenmesine katkı sunacağını dile getirdi. Sevimli, çiftçiye daha fazla destek sağlanmasının üretimi artıracağını, bunun da kuru yemiş tezgahlarına olumlu yansıyacağını kaydetti.

