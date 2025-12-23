Menü Kapat
İhtiyaç kredisi için yılın son fırsatı! En düşük oranlar belli oldu

Aralık 23, 2025 11:12
1
ihtiyaç kredisi

Yıl sonu yaklaştıkça nakit ihtiyacı artan tüketiciler ihtiyaç kredisine yöneliyor. Merkez Bankası kararından sonra düşen faiz oranları ihtiyaç kredisi üzerinde d etkisini göstermeye başladı. Peki 2025 yılının son ihtiyaç kredisi için en uygun faiz seçenekleri hangi bankada? 300 bin lira ve 12 ay vade için seçenekler belli oldu.

2
Akbank – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

AKBANK – 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 34.106 TL
Toplam Ödeme: 410.770 TL

 

3
CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

CEPTETEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756 TL
Toplam Ödeme: 382.577 TL
 

4
TEB – İhtiyaç Kredisi

TEB – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756 TL
Toplam Ödeme: 382.577 TL
 

5
Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

Yapı Kredi – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 397.134 TL
 

6
Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi

Ziraat Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 34.206 TL
Toplam Ödeme: 411.966 TL
 

7
Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Enpara.com – Masrafsız İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 395.634 TL
 

8
Garanti BBVA – Tüketici Kredisi

Garanti BBVA – Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 33.832 TL
Toplam Ödeme: 407.488 TL
 

9
GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

GetirFinans – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 395.634 TL

10
Vakıf Katılım – Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Finansmanı

Vakıf Katılım – Yeni Müşterilere Özel İhtiyaç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,68
Aylık Taksit: 33.437 TL
Toplam Ödeme: 402.738 TL
 

11
Aktif Bank – İhtiyaç Kredisi

Aktif Bank – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 33.461 TL
Toplam Ödeme: 403.034 TL
 

12
İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

İş Bankası – İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 33.857 TL
Toplam Ödeme: 407.786 TL
 

13
ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

ING – Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,44
Aylık Taksit: 32.847 TL
Toplam Ödeme: 395.666 TL

