İhtiyaç kredisi için yılın son fırsatı! En düşük oranlar belli oldu

Yıl sonu yaklaştıkça nakit ihtiyacı artan tüketiciler ihtiyaç kredisine yöneliyor. Merkez Bankası kararından sonra düşen faiz oranları ihtiyaç kredisi üzerinde d etkisini göstermeye başladı. Peki 2025 yılının son ihtiyaç kredisi için en uygun faiz seçenekleri hangi bankada? 300 bin lira ve 12 ay vade için seçenekler belli oldu.