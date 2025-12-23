İhtiyaç kredisi için yılın son fırsatı! En düşük oranlar belli oldu

Kategoriler
Yıl sonu yaklaştıkça nakit ihtiyacı artan tüketiciler ihtiyaç kredisine yöneliyor. Merkez Bankası kararından sonra düşen faiz oranları ihtiyaç kredisi üzerinde d etkisini göstermeye başladı. Peki 2025 yılının son ihtiyaç kredisi için en uygun faiz seçenekleri hangi bankada? 300 bin lira ve 12 ay vade için seçenekler belli oldu.
Faiz Oranı: %3,95
Aylık Taksit: 34.106 TL
Toplam Ödeme: 410.770 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756 TL
Toplam Ödeme: 382.577 TL
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 31.756 TL
Toplam Ödeme: 382.577 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 397.134 TL
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 34.206 TL
Toplam Ödeme: 411.966 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 395.634 TL
Faiz Oranı: %3,84
Aylık Taksit: 33.832 TL
Toplam Ödeme: 407.488 TL
Faiz Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 32.970 TL
Toplam Ödeme: 395.634 TL
Kâr Payı Oranı: %3,68
Aylık Taksit: 33.437 TL
Toplam Ödeme: 402.738 TL
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 33.461 TL
Toplam Ödeme: 403.034 TL
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 33.857 TL
Toplam Ödeme: 407.786 TL
Faiz Oranı: %3,44
Aylık Taksit: 32.847 TL
Toplam Ödeme: 395.666 TL