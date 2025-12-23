ÇKS başvuruları ne zaman bitiyor? Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son tarih 2025

ÇKS'ye kayıtlı çiftçilerin girdi maliyetlerinin, hasar alanları ve oranları nispetinde karşılandığı sisteme kayıt olunması gerekirken 2025 yılında son başvuru tarihi de duyuruldu. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurusu yapacak olanlar için uyarı yapıldı. ÇKS başvurularının son günü Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarafından açıklandı.

ÇKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 31 Aralık'ın, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son gün olduğunu anımsatarak, yaşanabilecek sorunların önlenmesi için bu tarihe kalmadan başvuru yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Buna göre ÇKS başvuruları 31 Aralık'ta sona eriyor.

Bayraktar, "Ayrıca beyan edilen üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde, üretim yılı boyunca re'sen düzeltmeler yapılabilecek. Yine yapılan değişiklikle, hazine adına tespit ve tescil edilmiş veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan tarım arazilerinde kira sözleşmesi bulunmaması durumunda taahhütname ile başvurulabilecek." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARINDA SON TARİH 2025

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ÇKS sisteminin son başvuru tarihi hakkında açıklamada bulunurken açıklamasında "Üstlendiğimiz bu görev ve sorumluluğun başarı ile yürütülmesinde emeği geçen Ziraat Odalarımıza ve bu süreçte teknik desteğini esirgemeyen Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına teşekkür ediyorum. Birliğimizin ÇKS veri girişlerini üstlenmesi ile birlikte, Bakanlığımızın il ve ilçe müdürlüklerinde bu görevi yapan teknik personel çiftçimize daha fazla zaman ayırabilecek, çiftçimize daha iyi hizmet sunabilecektir.

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Yılsonuna kadar ÇKS işlemlerinin bitmesi için Ziraat Odalarımız büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanabilecek sorunların önlenmesi için son başvuru tarihi olan 31 Aralığa kalmadan başvuruların yapılması büyük önem taşıyor.” ifadelerine yer verdi.