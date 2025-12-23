Menü Kapat
 Sumru Tarhan

ÇKS başvuruları ne zaman bitiyor? Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son tarih 2025

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları için son günün ne zaman olduğunu duyurdu. ÇKS başvurusu yapacak olanlar ise son tarih için araştırmaya başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son gün netleşirken, başvuru yapacak olanlar dikkat!

ÇKS başvuruları ne zaman bitiyor? Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son tarih 2025
Haber Merkezi
23.12.2025
23.12.2025
saat ikonu 11:01

'ye kayıtlı çiftçilerin girdi maliyetlerinin, hasar alanları ve oranları nispetinde karşılandığı sisteme kayıt olunması gerekirken 2025 yılında son de duyuruldu. başvurusu yapacak olanlar için uyarı yapıldı. ÇKS başvurularının son günü Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar tarafından açıklandı.

ÇKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 31 Aralık'ın, Kayıt Sistemi başvuruları için son gün olduğunu anımsatarak, yaşanabilecek sorunların önlenmesi için bu tarihe kalmadan başvuru yapılmasının önemli olduğunu belirtti. Buna göre ÇKS başvuruları 31 Aralık'ta sona eriyor.

ÇKS başvuruları ne zaman bitiyor? Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son tarih 2025

Bayraktar, "Ayrıca beyan edilen üretim bilgilerinde Bakanlık tarafından farklılık olduğunun tespiti halinde, üretim yılı boyunca re'sen düzeltmeler yapılabilecek. Yine yapılan değişiklikle, hazine adına tespit ve tescil edilmiş veya devletin hüküm ve tasarrufu altında olan arazilerinde kira sözleşmesi bulunmaması durumunda taahhütname ile başvurulabilecek." ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ BAŞVURULARINDA SON TARİH 2025

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ÇKS sisteminin son başvuru tarihi hakkında açıklamada bulunurken açıklamasında "Üstlendiğimiz bu görev ve sorumluluğun başarı ile yürütülmesinde emeği geçen Ziraat Odalarımıza ve bu süreçte teknik desteğini esirgemeyen Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına teşekkür ediyorum. Birliğimizin ÇKS veri girişlerini üstlenmesi ile birlikte, Bakanlığımızın il ve ilçe müdürlüklerinde bu görevi yapan teknik personel çiftçimize daha fazla zaman ayırabilecek, çiftçimize daha iyi hizmet sunabilecektir.

ÇKS başvuruları ne zaman bitiyor? Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularında son tarih 2025

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularının bitmesine kısa bir süre kaldığı için bugünlerde yoğunluk daha da arttı. Yılsonuna kadar ÇKS işlemlerinin bitmesi için Ziraat Odalarımız büyük gayretle çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşanabilecek sorunların önlenmesi için son başvuru tarihi olan 31 Aralığa kalmadan başvuruların yapılması büyük önem taşıyor.” ifadelerine yer verdi.

