İstanbul'da haraç çetelerine operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da iş yerlerinde haraç isteyen ve silahlı saldırı düzenleyen organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 26 mermi, 450 gram uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.