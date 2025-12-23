Avrupa'da asgari ücret ne kadar 2025? İsviçre, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Hollanda'da asgari ücret net tutarı

Kategoriler
Asgari ücret zammında görüşmeler sürerken Avrupa ülkelerinde asgari ücretin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Almanya, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde asgari ücretin net ve brüt tutarı da araştırılıyor. Türkiye'de asgari ücret 2025 yılında Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor
Avrupa ülkelerindeki asgari ücret tutarı Türkiye'nin gündemine yerleşti. İşte bazı ülkelerin asgari ücret tutarı:
Lüksemburg: 2.703 Euro
İrlanda: 2.340 Euro
Hollanda: 2.245 Euro
Almanya: 2.161 Euro
Belçika: 2.112 Euro
İspanya: 1.381 Euro
Slovenya: 1.278 Euro
Polonya: 1.091 Euro
Litvanya: 1.038 Euro
Güney Kıbrıs: 1.000 Euro
Hırvatistan: 970 Euro
Malta: 961 Euro
Estonya: 886 Euro
Portekiz (Ana kara): 870 Euro (brüt/ay)
Çekya: 834 Euro
Yunanistan: 830–880 Euro
Slovakya: 816 Euro
Romanya: 814 Euro
Letonya: 740 Euro
Macaristan: 707 Euro
Bulgaristan: 551 Euro
İsviçre'de asgari ücret:
Euro karşılığı (1 CHF = 1,04 € kabul edilirse):
Üst sınır:
4.875 CHF ≈ 5.070 €
Almanya'da asgari ücret saatlik 12,82 EUR/Saat olurken Fransa'da 1802 EUR/ay olarak ödeniyor. Finlandiya'da ise 2025 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekteki 4148 EUR/aydan 4184 EUR/ay seviyesine yükseldi.
Danimarka'da 2025 yılı itibarıyla, Danimarka’daki asgari ücretin yıllık 550.000 DKK olması beklenmekte. Hollanda'da ise asgari ücret 2.245 Euro olarak ödeniyor.
