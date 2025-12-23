Avrupa'da asgari ücret ne kadar 2025? İsviçre, Almanya, Fransa, Finlandiya, Danimarka, Hollanda'da asgari ücret net tutarı

Asgari ücret zammında görüşmeler sürerken Avrupa ülkelerinde asgari ücretin ne kadar olacağı da merak konusu oldu. Almanya, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde asgari ücretin net ve brüt tutarı da araştırılıyor. Türkiye'de asgari ücret 2025 yılında Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor

AVRUPA'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR 2025?

Avrupa ülkelerindeki asgari ücret tutarı Türkiye'nin gündemine yerleşti. İşte bazı ülkelerin asgari ücret tutarı:

Lüksemburg: 2.703 Euro

İrlanda: 2.340 Euro

Hollanda: 2.245 Euro

Almanya: 2.161 Euro

Belçika: 2.112 Euro

İspanya: 1.381 Euro

Slovenya: 1.278 Euro

Polonya: 1.091 Euro

Litvanya: 1.038 Euro

Güney Kıbrıs: 1.000 Euro

Hırvatistan: 970 Euro

Malta: 961 Euro

Estonya: 886 Euro

Portekiz (Ana kara): 870 Euro (brüt/ay)

Çekya: 834 Euro

Yunanistan: 830–880 Euro

Slovakya: 816 Euro

Romanya: 814 Euro

Letonya: 740 Euro

Macaristan: 707 Euro

Bulgaristan: 551 Euro

İSVİÇRE, ALMANYA, FRANSA, FİNLANDİYA ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

İsviçre'de asgari ücret:

Saatlik 20 CHF üzerinden

→ Aylık yaklaşık 3.900 CHF

üzerinden → Saatlik 25 CHF üzerinden

→ Aylık yaklaşık 4.875 CHF

Euro karşılığı (1 CHF = 1,04 € kabul edilirse):

Alt sınır:

3.900 CHF ≈ 4.056 €

3.900 CHF ≈ Üst sınır:

4.875 CHF ≈ 5.070 €

Almanya'da asgari ücret saatlik 12,82 EUR/Saat olurken Fransa'da 1802 EUR/ay olarak ödeniyor. Finlandiya'da ise 2025 yılının üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekteki 4148 EUR/aydan 4184 EUR/ay seviyesine yükseldi.

DANİMARKA, HOLLANDA'DA ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET TUTARI

Danimarka'da 2025 yılı itibarıyla, Danimarka’daki asgari ücretin yıllık 550.000 DKK olması beklenmekte. Hollanda'da ise asgari ücret 2.245 Euro olarak ödeniyor.

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET NET TUTAR 2025

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.