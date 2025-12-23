Menü Kapat
12°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Asgari ücret 2026 belli oldu mu? Son dakika asgari ücret görüşmelerinde son durum

2026 asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca kişinin gündeminde. 2026 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammının oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine devam ederken gözler üçüncü toplantıda. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammında son dakika gelişmeleri ve son durum yakından takip edilirken asgari ücret güncelde aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Komisyon ilk olarak 12 Aralık'ta toplanırken ikinci görüşme 18 Aralık'ta gerçekleşti.

Asgari ücret 2026 belli oldu mu? Son dakika asgari ücret görüşmelerinde son durum
Tüm 'nin yakından takip ettiği zammında bekleyiş devam ederken 2026 asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı da araştırılıyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren konu ile ilgili çalışmalar sürerken iki kez toplantı gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler üçüncü toplantının yapılacağı tarihe çevrildi. Yapılacak olan toplantılar sonucunda 2026 yılında uygulanacak olan zam oranına karar verilecek.

ASGARİ ÜCRET 2026 BELLİ OLDU MU SON DAKİKA?

2026 yılında milyonlarca kişinin alacağı asgari ücrette net tutar henüz belli olmadı. Aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarının sona ermesinin ardından net zam oranı belli olacak. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

Asgari ücret 2026 belli oldu mu? Son dakika asgari ücret görüşmelerinde son durum

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Tüm Türkiye'nin gündeminde olan zam oranında bekleyiş sürerken milyonlarca kişi toplantılardan çıkacak olan kararı bekliyor. 2026 yılında uygulanacak olan zam oranı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerini sürdürüyor. Komisyonun yapacağı 3. toplantı sonrasında tutarların gündeme gelmesi bekleniyor.

Asgari ücret 2026 belli oldu mu? Son dakika asgari ücret görüşmelerinde son durum

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Özgür Erdursun bugünkü köşesinde beklediği rakamları yazdı. "Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 24 Aralık Perşembe günü üçüncü toplantısını yapa­cak. Bu toplantının en dikkat çekici özelliği, tarafını temsilen en büyük konfederasyon olan Türk-İş’in masada yer almaması. ve hü­kümet temsilcilerinin katılımıyla yapılacak bu toplantı sonrasında, 1 Ocak 2026 tarihinden iti­baren geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret 2026 belli oldu mu? Son dakika asgari ücret görüşmelerinde son durum

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücret için ezber bozan rakam! Murat Bal'dan '30 bin TL üstü' çıkışı!
