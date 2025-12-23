PAYCO Elektronik Para'ya ikinci dalga operasyon: 28 gözaltı

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanuna Muhalefet ve TCK 282 Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İkinci dalga operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

YASA DIŞI BAHİS VE KARA PARA AKLAMA SUÇU

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte elde edilen yeni deliller doğrultusunda; örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle para nakline aracılık etme suçunu işledikleri tespit edildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYON

Örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyon başlatıldı.

6 İLDE 28 GÖZALTI

Bu çerçevede; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, söz konusu işlemler devam etmektedir." denildi.

Mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülüyor.

İLK OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklama suçları kapsamında 5 Aralık'ta geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti.

Söz konusu eylemler doğrultusunda birinci aşamada İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 9'u tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.