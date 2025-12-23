Dolar ve euro fırladı! İşte 23 Aralık 2025 güncel döviz kurları

Piyasalarda hareketlilik yeni haftada da devam ediyor. Dolar ve Euro'daki son gelişmeler yatırımcılar ve alım-satım yapan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 23 Aralık Salı gününü dolar ve euro yükselişle açtı. Peki, bugün dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 23 Aralık 2025 güncel dolar ve euro döviz kuru...