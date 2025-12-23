Motosiklet sürücüsü hem ehliyetsiz hem alkollü çıktı

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Mahmudiye Mahallesi Cenon Bulvarı'nda sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında ekipler bir motosikleti durdurarak sürücü Mustafa K.'ye (30) alkol testi yapıldı. 0.99 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL ve alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL cezai işlem uygulandı. Motosikletin arkasındaki yolcu A.A. (29) da polis ekiplerine hakaretler edip saldırmaya başladı.







Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yolcuyu etkisiz hale getirdi. Ekiplere zorluk çıkartıp "2 ayda 70 bin TL ceza ödedim ne diyorsun dayı. Yapıştıracak cezayı bitecek bu iş" diyerek tepki gösteren yolcu ve sürücü ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.