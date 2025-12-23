İstanbul’da işyerlerinin kurşunlanma anı kamerada! 8 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, yeni nesil motosikletli sokak çetelerine yönelik geniş kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. 3 Aralık ve 6 Aralık’ta Beylikdüzü'ndeki bazı işyerlerine gerçekleşitirilen silahlı saldırı, Avcılar’da 7 Aralık’ta bir işyeri ile aynı gün Sarıyer’de iki araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri ve bağlantıda oldukları kişiler tek tek tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin sonunda bu sabah operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 450 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüphelilerin işlemlerine devam edildiği öğrenildi. Öte yandan bazı işyerlerine gerçekleştirilen silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.