Bankadan para çeken iş adamına soygun girişimi! O anlar kamerada

İstanbul Başakşehir’de, banka şubesinden yüklü miktarda para çektikten sonra dışarı çıkan bir iş adamı, kimliği belirlenemeyen silahlı 2 kişi tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Silahla ateş ederek iş adamını gasp etmeye çalışan zanlılara iş adamı da silahıyla karşılık vermişti. Saldırganlar, panikleyerek olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan gasp girişiminin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.