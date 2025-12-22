Malatya'da otomobil köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kategoriler
Malatya'da Kuzey Çevre yolu üzerinde seyir halinde olan N.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprüden aşağı uçtu. Feci kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ö.İ. ile Selaha Kutlu (58) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken hastaneye kaldırılan yaralılardan Selaha Kutlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.