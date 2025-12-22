Yaralı sürücünün 'ayağım' feryadı yürek burktu! İşte o anlar

Balıkesir'in Bandırma istikametinden Karacabey yönüne seyir halinde olan otomobil, yağışlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Yaralanan sürücünün 'ayağım' diyerek yardım istemesi yürekleri burktu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde sürücünün ayağında kırık olduğu belirlendi. Sürücü ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.