Karşıdan karşıya geçerken ölümden döndü! Feci kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir yol ayrımında kaza meydana geldi. Kazımiye su deposu yönüne seyreden O.K. idaresindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçen yaya A.T.'ye çarptı. Aracın çarpması sonrası yere düşüp yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.