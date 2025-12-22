Menü Kapat
Şişhane metro kapalı mı, neden çalışmıyor 22 Aralık? M2 metro hattında intihar girişimi sonrası seferler durdu

Bugün M2 Hacıosman Yenikapı metro hattının Şişhane metrosunda yaşanan intihar girişimi sonrasında seferler durdu. Erken saatlerde metro hattını kullanacak olanlar ise Şişhane metro kapalı mı, neden çalışmıyor araştırmasına başladı. Sabah saatlerinde yaşanan olay sonrası Metro İstanbul'dan son dakika açıklaması geldi.

Şişhane metro kapalı mı, neden çalışmıyor 22 Aralık? M2 metro hattında intihar girişimi sonrası seferler durdu
22 Aralık Pazartesi günü erken saatlerde Şişhane metro durağında yaşanan intihar girişiminin ardından Şişhane metro neden kapalı araştırması başladı. İntihar girişimi nedeniyle metro hattında aksama yaşanırken , Şişhane metro durağının kapatıldığını duyurdu.

ŞİŞHANE METRO KAPALI MI SON DAKİKA, NEDEN?

Bugün Şişhane metro durağında yaşanan intihar girişimi sonrasında durak kapatıldı.

Metro İstanbul, X hesabından "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." açıklamasında bulundu.

Şişhane metro kapalı mı, neden çalışmıyor 22 Aralık? M2 metro hattında intihar girişimi sonrası seferler durdu

ŞİŞHANE METRO İNTİHAR MI OLDU, NEDEN ÇALIŞMIYOR?

22 Aralık günü sabah saatlerinde yaşanan intihar girişimi sonrasında durak, işletmeye kapatıldı. Şişhane istasyonunun kapatılmasının ardından seferler de aksama yaşandı. Bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle bugün M2 metro hattında aksama yaşandı.

