Şişhane metro kapalı mı, neden çalışmıyor 22 Aralık? M2 metro hattında intihar girişimi sonrası seferler durdu

22 Aralık Pazartesi günü erken saatlerde Şişhane metro durağında yaşanan intihar girişiminin ardından Şişhane metro neden kapalı araştırması başladı. İntihar girişimi nedeniyle metro hattında aksama yaşanırken Metro İstanbul, Şişhane metro durağının kapatıldığını duyurdu.
Bugün Şişhane metro durağında yaşanan intihar girişimi sonrasında durak kapatıldı.
Metro İstanbul, X hesabından "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir." açıklamasında bulundu.
22 Aralık günü sabah saatlerinde yaşanan intihar girişimi sonrasında durak, işletmeye kapatıldı. Şişhane istasyonunun kapatılmasının ardından seferler de aksama yaşandı. Bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle bugün M2 metro hattında aksama yaşandı.