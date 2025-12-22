Menü Kapat
TGRT Haber
12°
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi sorgulama: Ziraat Bankası 100 bin lira promosyon yattı mı, nereden sorgulanır?

Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmelerin ardından sağlık çalışanlarına toplam 100 bin lira promosyon ödemeleri, geçtiğimiz cuma günü yatırılmaya başlandı. Bazı illerde promosyon ödemelerini alamayan çalışanlar ise sorgulama işlemlerini nasıl yapabileceğini merak ediyor. Türk Sağlık - Sen’den yapılan açıklamada bazı illerde promosyon ödemelerinin yatırıldığını ifade ederken tayinle gelen personellere yapılan ödemelerde bankanın iade talebinde olduğu ifade edildi. İstanbul’da promosyon ödemeleri için gözler Ocak ayına çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi sorgulama yöntemi…

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi sorgulama: Ziraat Bankası 100 bin lira promosyon yattı mı, nereden sorgulanır?
Haber Merkezi
22.12.2025
saat ikonu 10:36
22.12.2025
saat ikonu 10:36

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşmasına yönelik resmi bir ödeme takvimi bulunmuyor. Promosyon anlaşması görüşmeleri ilk etapta, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülürken sonrasında ise merkezden görüşmeler yapıldı. Bazı illerde promosyon anlaşması tabanı 100 bin liranın altında kalırken görüşmelerin sonucunda anlaşma sağlandı. tarafından geçtiğimiz haftanın son iş gününde ödemeler hesaplara yapılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması 90 bin lira nakit olarak ödenirken 10 bin lira para puan olarak hesaplara yatırılıyor. Peki Sağlık Bakanlığı promosyonu ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin son durum…

SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYON SORGULAMA 2025

Ziraat Bankası ile Sağlık Bakanlığı arasında yürütülen temasların ardından sağlık çalışanlarına toplam 100 bin lira promosyon hakkı tanındı. Türk-Sağlık Sen’den yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinin bazı illerde hesaplara yatırıldığı bilgisi paylaşılırken bazı çalışanların promosyon alamadığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı promosyon anlaşması ödeme takvimine ilişkin resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Sosyal medya ve bazı kaynaklarda İstanbul’daki hastane, poliklinik, aile sağlığı merkezi ve diğer sağlık kurumlarında çalışanların promosyon ödemelerinin henüz yatırılmadığı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenlerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor. , Ziraat Bankası internet bankacılığı veya mobil bankacılık yöntemiyle promosyon ödemesi sorgulaması yapabilir. Alternatif olarak Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden promosyon ödemesinin detaylarına ulaşabilirler.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi sorgulama: Ziraat Bankası 100 bin lira promosyon yattı mı, nereden sorgulanır?

PROMOSYON YATMAYANLAR NE ZAMAN ÖDEME ALACAK?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri 19 Aralık tarihinde başladı. Henüz ödemesini almayanlar için promosyonların en geç 2026 yılının Ocak ayı içerisinde yatırılması bekleniyor. 2023 yılında yapılan promosyon sözleşmeleri süresi dolmadığı için bazı illerde promosyonlar henüz yatırılmadı. 2023 yılında yapılan promosyon anlaşmasının taahhütnamesi sona erdiğinde yeni anlaşma devreye girecek ve ödemeler gerçekleştirilecek.

TÜRK SAĞLIK - SEN’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Türk Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada promosyon ödemelerinin bazı illerde çalışanların hesabına yatırıldığına dikkat çekilerek “ Fakat bu ödemelerde 36 aylık dönemi tamamlamalarına rağmen özellikle tayinle gelen personellere yapılan ödemelerde Bankanın iade talebinde olduğu görülmüştür.” ifadeleri kullanıldı.

Sendikadan yapılan açıklamada uzatma protokolü ile beraber 2022 Aralık ve 2025 Aralık dönem aralığında bankadan personele dönemsel olarak ödeme yapıldığı hatırlatılarak “ Bu süreçte tüm dönemlerde aynı bankadan maaş almasına rağmen İl Müdürlüklerinin imza tarihlerindeki değişiklikler nedeniyle personelden gün bazında iade alınmış, iadeyi yapamayan personele promosyon ödenmemiştir. “ denildi.

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi sorgulama: Ziraat Bankası 100 bin lira promosyon yattı mı, nereden sorgulanır?
