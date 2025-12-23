Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Lösemi ile mücadele eden Cansever son halini paylaştı! "29 gündür dışarı çıkmadım"

Arabesk müziğinin sevilen ismi ünlü şarkıcı Cansever geçtiğimiz günlerde kansere yakalandığını duyurdu. Konserlerine ara veren Cansever, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Yorum yağmuruna tutulan Cansever, ""29 gündür dışarı çıkmadım" dedi.

Lösemi ile mücadele eden Cansever son halini paylaştı!
Haber Merkezi
23.12.2025
11:08
23.12.2025
11:08

Sen de Gittin, Ağla Gözbebeğim, Sen de Gittin gibi şarkılarla 90'lı yıllara damga vuran Cansever, geçtiğimiz günlerde ile mücadele ettiğini duyurdu. Sık sık sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cansever'in son haline takipçilerinden yorum yağdı.

LÖSEMİ İLE MÜCADELE EDEN CANSEVER'İN SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren , kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini duyuran sanatçı, hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.

Lösemi ile mücadele eden Cansever son halini paylaştı! "29 gündür dışarı çıkmadım"

Cansever sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor. Herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya'dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah'ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… İnşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum" diyerek hastalığını duyurmuştu.

Lösemi ile mücadele eden Cansever son halini paylaştı! "29 gündür dışarı çıkmadım"

Cansever, yeni paylaşımına; "Evet, gördüğünüz gibi ikinci kemoterapiyi alıyorum. Saçlarım hâlâ dökülmedi. İnşallah Allah’ın adıyla, sizin dualarınızla ve doktorlarımızın yardımıyla bunu da atlatacağım. Şu an her şey çok güzel gidiyor. İnşallah her şey güzel olacak. Sizi seviyorum." notunu düştü.

Cansever ayrıca; '29 gündür dışarı çıkmadım sabrediyorum. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun' diyerek ise sevenlerini endişelendirdi.

