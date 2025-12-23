Menü Kapat
Zemheri soğukları ne zaman bitiyor? İstanbul için kar uyarısı geldi

İstanbul için kar yağışı haberlerinin de gelmesiyle birlikte zemheri soğuklarının ne zaman biteceği de araştırılan konular arasında bulundu. Peki, zemheri ne zaman bitecek, kaç gün sürer?

Zemheri soğukları ne zaman bitiyor? İstanbul için kar uyarısı geldi
23.12.2025
23.12.2025
Zemheri ayları ve günleri, etkisini gösteren soğuk havalarla araştırılıyor.

Zemheri başlangıç ve bitiş takvimi, halk tarafından 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri olarak bilinir.

Zemherinin en belirgin özelliği ise bir kısmı sonbahara bir kısmı ise kışa benzediği için sıcaklık dalgalanmasının yüksek olması.

ZEMHERİ SOĞUKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Zemheri ayı, 22 Aralık ile 30 Ocak arasındaki 40 günlük süreci kapsıyor.

Bu süreçte 17-18 derece olan sıcaklıklar birkaç gün sonra 4-5 dereceye kadar düşer.

Dolayısıyla zemheri ayı hastalıkların yoğun görüldüğü aydır.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

30 Aralık-31 Aralık ve 1 Ocak günlerinde ülkenin batı bölgelerinde beklenen kar yağışının İstanbul’da da etkili olması bekleniyor.

Tahminlere göre; Marmara'nın tamamı, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde 30 Aralık-31 Aralık'ta yani yılbaşı gecesinde oluşabilecek.

İstanbul’un merkez bölgelerinde olmasa bile yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı yükseldi.

#hava durumu
#hastalık
#soğuk hava
#kar yağışı
#Zemheri
#Aktüel
